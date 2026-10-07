Thúc đẩy đối thoại về cạnh tranh, kết nối và hợp tác trên Biển Đông

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội thảo, nhiều ý kiến phát biểu đã chia sẻ nhận định môi trường chiến lược trên Biển Đông đang phức tạp hơn cùng với sự gia tăng hiện diện, hoạt động, năng lực và ứng dụng công nghệ mới, kéo theo nguy cơ căng thẳng, va chạm và tính toán sai lầm. Trong bối cảnh đó, các diễn giả đề cao đối thoại, minh bạch, xây dựng lòng tin và duy trì kênh liên lạc thông suốt.

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan, kêu gọi các bên tự kiềm chế, không để căng thẳng leo thang và bảo đảm hoạt động trên biển an toàn, chuyên nghiệp. Tương tự, Trung tướng Derek A. Macaulay, Đại diện Quân sự cao cấp của Canada phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bày tỏ quan ngại trước hoạt động quân sự và các vụ đâm va tàu thuyền, đồng thời phản đối hành động ép buộc.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhận định an ninh biển đang thay đổi nhanh chóng, TS Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, nhấn mạnh, trật tự trên biển được định hình bởi tương tác giữa quyền lực, quy tắc và các thiết chế hợp tác.

Các ý kiến tham luận đều đồng thuận cần bảo vệ tuyến hàng hải và eo biển quốc tế, tăng sức chống chịu của hạ tầng hàng hải thiết yếu, quản lý rủi ro và củng cố chuỗi cung ứng.

Tại hội thảo, các diễn giả bày tỏ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982); đồng thời nhấn mạnh tôn trọng quyền và lợi ích của các bên thứ ba.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-10, với các phiên thảo luận về: bối cảnh chiến lược; quản lý cạnh tranh; an ninh năng lượng, vận tải và mạng hàng hải; hạ tầng dưới biển; quản trị biển sâu và đa dạng sinh học biển ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia; khả năng chống chịu của cảng biển và cộng đồng ven biển… Bên lề hội thảo còn có Đối thoại Đông Nam Á, Đối thoại Đông Nam Á – Thái Bình Dương, Chương trình Lãnh đạo trẻ và công bố Báo cáo Biển Đông thường niên, cùng những hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại, nghiên cứu và trao đổi chính sách về các vấn đề biển.