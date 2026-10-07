Vi phạm trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 87 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng

Ngày 7/10, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một trường hợp tài xế điều khiển xe tải vi phạm nhiều quy định về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (qua địa bàn Khánh Hòa).

Đội CSGT đường bộ số 6 làm việc với tài xế vi phạm. (Ảnh: CSGT).

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định tài xế có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển. Ngoài ra, phương tiện còn có hành vi lắp thêm đèn phía trước và tài xế sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác.

Với các hành vi vi phạm, tài xế bị xử phạt tổng cộng 22 triệu đồng. Trong đó, riêng hành vi điều khiển phương tiện khi giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe bị xử phạt 19 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng xác định chủ phương tiện có vi phạm liên quan đến việc sử dụng lao động và quản lý lái xe.

Lực lượng CSGT niêm phong phương tiện vi phạm.

Theo đó, chủ xe bị xử phạt 7 triệu đồng về hành vi không cấp thẻ nhận dạng lái xe theo quy định, đồng thời bị tước phù hiệu 2 tháng.

Ngoài ra, chủ phương tiện bị phạt 58 triệu đồng do để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện trong vụ việc này là 87 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày, chủ xe bị tước phù hiệu 2 tháng.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần kiểm tra, bảo đảm giấy phép lái xe đúng hạng, phù hợp với loại phương tiện trước khi tham gia giao thông.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, việc kiểm tra điều kiện của lái xe và thực hiện đầy đủ các quy định trong quản lý phương tiện, lái xe cũng là trách nhiệm của chủ phương tiện.