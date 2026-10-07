Giá heo hơi hôm nay 7/10: Đà giảm mạnh mẽ, lùi xa mốc 60.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 7/10, nhìn chung, đà giảm vẫn mạnh mẽ và bao trùm toàn bộ thị trường heo hơi cả nước trong sáng nay. (Nguồn: Báo Dân Việt)

Giá heo hơi hôm nay 4/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng 7/10, thị trường miền Bắc tiếp tục chứng kiến giá heo hơi duy trì đà giảm trên diện rộng, với mức hạ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên và đặc biệt là Lai Châu.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, lùi về mốc 53.000 đồng/kg, Lai Châu đã trở thành địa phương có giá thu mua thấp nhất khhu vực. Ở chiều ngược lại, mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg hiện được ghi nhận tại Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên. Các địa phương còn lại đồng loạt giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay cũng tiếp tục ghi nhận đà suy giảm lan rộng với mức hạ 1.000 đồng/kg diễn ra tại hầu hết các địa phương, chỉ có Thanh Hoá, Nghệ An và Gia Lai giữ giá đi ngang so với phiên trước.

Hiện tại, heo hơi tại khu vực này đang được bán ra với giá từ 53.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương nắm giữ giá heo hơi cao nhất khu vực dù đã hạ xuống mốc 55.000 đồng/kg. Các tỉnh thành gồm Huế, Đà Nẵng và Khánh Hoà lùi về mức thấp nhất miền khi chạm mốc 53.000 đồng/kg. Tất cả các tỉnh thành còn lại đồng loạt giao dịch ở ngưỡng 54.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Cùng đi xuống theo xu hướng chung, thị trường heo hơi phía Nam ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh trong sáng nay.

Theo khảo sát, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Sau khi hạ 1.000 đồng/kg, giá heo tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng lùi về mốc 55.000 đồng/kg, ngang bằng với Vĩnh Long và Cần Thơ; Cà Mau giảm xuống mốc 54.000 đồng/kg cùng với Tây Ninh và An Giang; riêng Đồng Tháp tiếp tục giữ mức thu mua thấp nhất khu vực, ở mốc 53.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 5/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)