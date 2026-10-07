Từ 9/10, những loại xe nào bị cấm qua cầu Thăng Long từ 5h đến 22h?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu.

Theo phương án mới, từ ngày 9/10 đến 10/11/2026, các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long trong khoảng thời gian từ 5h đến 22h hằng ngày.

So với phương án trước đó, thời gian hạn chế các phương tiện này được điều chỉnh nhằm phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, đồng thời bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc giao thông trong khu vực.

Đáng chú ý, phương án tổ chức giao thông mới cũng bổ sung việc cấm ô tô trong giờ cao điểm từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long.

Các phương tiện ô tô từ đường gom và đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) có nhu cầu qua cầu Thăng Long sẽ được hướng dẫn đi theo lộ trình: đường gom cầu Thăng Long/đường 6 - đường Anh Dũng/đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Một thay đổi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại của người dân là xe buýt cũng bị cấm qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm.

Theo Sở Xây dựng, trong thời gian này, các tuyến xe buýt qua cầu Thăng Long sẽ được điều chỉnh lộ trình, chuyển hướng qua cầu Nhật Tân để sang khu vực phía Bắc cầu Thăng Long.

Từ 9/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long, cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ lưu thông từ 5h đến 22h. (Ảnh Tuấn Anh)

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, giai đoạn 2. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn và phương án phân luồng trước ngày 9/10.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao theo dõi tình hình giao thông, kịp thời báo cáo những bất cập để xem xét điều chỉnh. Các lực lượng chức năng cũng được yêu cầu hướng dẫn, điều tiết phương tiện theo phương án mới, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc.

Người dân, doanh nghiệp vận tải và các đơn vị có phương tiện thường xuyên qua cầu Thăng Long cần chủ động cập nhật phương án tổ chức giao thông mới, đặc biệt trong khung giờ từ 5h đến 22h, để lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian thi công.