Dự báo thời tiết 10 ngày từ 07/10/2026 đến 17/10/2026: Miền Trung mưa to diện rộng

Khu vực miền Trung bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 07/10/2026. Các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đối mặt với nhiều đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm nguy cơ thiên tai dông sét, lốc xoáy nguy hiểm.

1. Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 07/10 đến ngày 09/10/2026

Diễn biến thời tiết trên các vùng miền trong 48 giờ tới có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực:

Khu vực Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Từ đêm 08/10/2026 xuất hiện mưa vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng ngày 09/10/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 07/10/2026 và sáng sớm 08/10/2026 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An: Có mưa vài nơi. Từ ngày 09/10/2026, chuyển biến có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Ban đầu có mưa rào và dông vài nơi. Từ gần sáng và ngày 08/10/2026, bắt đầu có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 09/10/2026, đợt mưa lớn này có xu hướng giảm dần.

Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

2. Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 09/10 đến ngày 17/10/2026

Trong giai đoạn tiếp theo của chu kỳ dự báo 10 ngày, các đợt mưa dông tiếp tục diễn biến phức tạp tại miền Trung và Nam Bộ:

Bắc Bộ: Duy trì hình thế có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam đồng bằng trong đêm 09/10/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đợt mưa diện rộng này bắt đầu giảm dần từ ngày 11/10/2026.

Khu vực từ TP. Huế đến TP. Huế và phía Đông Quảng Ngãi: Xuất hiện mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 12/10/2026, mưa lớn có xu hướng giảm.

Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 11/10/2026, mưa thu hẹp phạm vi, chỉ còn mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối.

Khuyến cáo an toàn

Trong các cơn mưa dông, người dân cần chủ động đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng thấp và đô thị cần có phương án ứng phó nguy cơ ngập úng cục bộ do mưa lớn dồn dập.