Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Các phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Ngày 7/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), từ ngày 9/10 sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long.

Cụ thể, theo phương án điều chỉnh giao thông sẽ cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm, đồng thời điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân để sang phía Bắc cầu Thăng Long. Cùng với đó, điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ - 22 giờ hàng ngày, từ ngày 9/10 đến 10/11.

Đồng thời, cấm các loại xe ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long (đoạn trước cổng B Khu Công nghiệp Thăng Long) rẽ phải lên cầu Thăng Long. Phân luồng các phương tiện ô tô từ đường gom, Đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) muốn qua cầu Thăng Long theo hướng đường gom cầu Thăng Long/đường 6 - đường Anh Dũng/ đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa phù hợp với nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông; rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long; quán triệt, phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt; thông tin, tuyên truyền đến các đơn vị vận hành xe buýt thực hiện đúng nội dung điều chỉnh, tuyên truyền đến người dân để chủ động trong việc tham gia giao thông bằng xe buýt.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh bổ sung; hướng dẫn, điều tiết giao thông theo nội dung thông báo; bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông.