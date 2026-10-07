Gia Lai: Nhiều vườn rẫy nứt toác, sụt lún cuốn trôi nhiều cây trồng của người dân

Theo ghi nhận của PV, khu vực sạt lở nằm trên đất sản xuất của người dân tại thôn Chư Ty 4. Trên bề mặt đất xuất hiện dày đặc các khe nứt lớn nhỏ, có vị trí rộng 20 - 40cm, kéo dài hàng trăm mét.

Nhiều khu vực đất gần bờ suối đã bị sạt trượt, cuốn theo cây trồng và đất sản xuất. Một số vị trí nền đất sụt sâu khoảng 1 - 1,5m, trong khi nhiều khu vực khác xuất hiện những khe nứt ăn sâu vào lòng đất.

Đáng lo ngại, có những vị trí bề mặt vẫn được cỏ và lớp đất tự nhiên che phủ nhưng nền phía dưới đã mềm, mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sụt bất ngờ. Trong điều kiện mưa lớn tiếp tục kéo dài, các khe nứt có thể mở rộng, liên kết với nhau và kéo theo những mảng đất lớn trượt xuống khu vực khe suối.

Nhiều vườn rẫy nứt toác, sụt lún cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu của người dân

Ông Nguyễn Trung Đông (50 tuổi, có rẫy tại thôn Chư Ty 4) cho biết gia đình có hơn 1ha đất sản xuất. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực rẫy liên tục xuất hiện các vết nứt chằng chịt.

“Nhiều diện tích đất cùng cây cà phê, điều, chuối đã bị cuốn trôi. Tình trạng sụt lún, sạt lở ngày càng nghiêm trọng và lan rộng khắp vườn. Trời mưa lớn, tôi cũng không dám đi thăm rẫy một mình vì sợ rơi xuống khe nứt”, ông Đông nói.

Theo ông Đông, vị trí khe nứt lớn nhất rộng khoảng 40cm. Gia đình dùng dây đo thử xác định độ sâu hơn 8m. Đến nay, khoảng 200 gốc cà phê, điều đã bị cuốn trôi, gây thiệt hại đáng kể cho gia đình.

Không riêng gia đình ông Đông, nhiều rẫy cà phê, điều của người dân trong khu vực cũng xuất hiện tình trạng đất sụt lún từ 1 - 5m. Nhiều khe nứt ăn sâu vào lòng đất, kéo dài theo địa hình; cây trồng tại những vị trí sát mép sạt lở có nguy cơ tiếp tục bị cuốn xuống phía khe suối.

Những vết nứt rộng hàng chục cm kéo dài hàng trăm mét, nhiều mảng đất sụt sâu từ 1 - 5m

Tại vườn sầu riêng của gia đình ông Huỳnh Ngọc Anh (68 tuổi), nhiều vết nứt đã cắt ngang khu vực trồng cây. Một số vị trí nền đất bị sụp xuống, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cây và hệ thống rễ.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND xã Đức Cơ đã trực tiếp đến thôn Chư Ty 4 kiểm tra hiện trạng. Qua kiểm tra, địa phương ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường như nứt đất, hạ thấp bề mặt, sụt lún cục bộ và sạt trượt về phía khe suối.

Tại khu vực kiểm tra, nhiều khe nứt có dấu hiệu liên kết thành rãnh kéo dài theo địa hình. Một số vết nứt rộng khoảng 30 - 60cm, độ sâu quan sát được khoảng 1 - 1,5m; xuất hiện tình trạng tách khối đất và sụt hạ cục bộ.

Tình trạng sạt lở, sụt lún đang diễn biến phức tạp

Khu vực tiếp giáp khe suối có địa hình thấp hơn, nền đất biến dạng. Khoảng cách theo phương đứng từ bề mặt khu vực kiểm tra đến mép nước suối được ghi nhận khoảng 15 - 20m. Phạm vi ảnh hưởng bước đầu được xác định khoảng 0,9ha, chủ yếu là đất đồi đang canh tác cà phê, sầu riêng và điều. Tại một số vị trí, mặt đất có biểu hiện sạt trượt, hạ thấp khoảng 1m.

UBND xã Đức Cơ nhận định, trong điều kiện tiếp tục có mưa lớn, nước mặt và nước dưới đất biến động, không loại trừ khả năng các khe nứt tiếp tục mở rộng, liên kết với nhau; khối đất ở khu vực địa hình thấp có thể tiếp tục sụt hạ hoặc sạt trượt.

Ông Nguyễn Văn Tuyến - Chủ tịch UBND xã Đức Cơ cho biết: “Địa phương đã chỉ đạo Phòng Kinh tế kiểm tra tình trạng nứt đất, sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại khu vực thôn Chư Ty 4. Nguyên nhân bước đầu được xác định có liên quan đến tình trạng mưa lớn kéo dài, trong khi khu vực sạt lở nằm gần khe suối sâu. Xã dự kiến trích ngân sách địa phương và phối hợp với người dân để sớm có phương án gia cố, ngăn ngừa sạt lở”.

Nhiều cây trồng của người dân bị cuốn trôi, diện tích đất bị sạt lở đang lan rộng

Liên quan đến sự việc, UBND xã Đức Cơ đã có văn bản kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai khảo sát địa chất, thủy văn và thực hiện các nội dung chuyên ngành cần thiết.

Việc khảo sát nhằm xác định rõ nguyên nhân, chiều sâu, phạm vi ảnh hưởng và mức độ mất ổn định của khối đất, từ đó đưa ra giải pháp ứng phó phù hợp. Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chuyên môn, UBND xã Đức Cơ đã khoanh vùng khu vực xuất hiện khe nứt, sụt lún, sạt trượt; đồng thời cắm cọc, giăng dây và đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, nhất là khu vực người dân thường xuyên tiếp cận để sản xuất và khu vực sát khe suối.

Trước diễn biến phức tạp của sạt lở, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, sản xuất tại các khu vực có dấu hiệu nứt, sụt lún, đặc biệt khi trời mưa lớn, nhằm tránh nguy cơ xảy ra sự cố bất ngờ.