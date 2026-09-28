Xử lý 2 'ông lữ' kích điện
Công an xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp có hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn.
Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 22-9, Tổ tuần tra Công an xã Đông Sơn phát hiện N.N (1983) và N.Q (1963, cùng trú xã Đông Sơn) đang sử dụng thiết bị kích điện để đánh bắt cá tại khu vực sông Diêm Điền. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xu-ly-2-ong-lu-kich-dien-post358580.html