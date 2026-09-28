Xử lý 2 'ông lữ' kích điện

Từ một thửa đất cha mẹ định dùng để vay ngân hàng, một gia đình ở Cần Thơ lần lượt kéo nhau ra tòa. Người mẹ kiện con trai; các anh chị em yêu cầu chia tài sản, đòi lại tiền; ngân hàng yêu cầu xử lý tài sản thế chấp; một người mua đất từ trước cũng trở thành đương sự. Sau nhiều năm, thứ được chia không chỉ là đất và tiền, mà còn là những khoản nợ, án phí và một mối quan hệ gia đình đã rạn vỡ.