Thực hư tin đồn Thuỳ Tiên mở lại tài khoản mạng xã hội giữa lúc chấp hành án

Những bài đăng lan truyền hình ảnh tài khoản Instagram và kênh broadcast "Người thương của Tiên" hoạt động trở lại xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 27/9. Sự việc lập tức thu hút lượng tương tác lớn cùng nhiều luồng ý kiến bàn tán xoay quanh tình hình hiện tại của Thuỳ Tiên.

Đáng chú ý, không ít tài khoản cho rằng Thuỳ Tiên vừa mở lại các nền tảng mạng xã hội sau thời gian bị khóa. Tuy nhiên, thông tin này sau đó được phía ekip đồng hành cùng cô làm rõ.

Cư dân mạng bất ngờ bàn tán rầm rộ về thông tin Thuỳ Tiên mở lại mạng xã hội.

Phía ekip đồng hành lâu năm với Thuỳ Tiên đã đăng tải câu chuyện (story) mới nhất để nhấn mạnh: "Mong cả nhà tìm hiểu kỹ: Instagram tụi mình chưa bao giờ khoá". Lời giải thích này khẳng định việc Thuỳ Tiên "được mở lại" Instagram là hoàn toàn sai sự thật.

Như vậy, những hình ảnh tài khoản Instagram và kênh broadcast của Thuỳ Tiên xuất hiện trở lại trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc cô vừa được mở khóa các nền tảng này. Phía ekip cũng chủ động lên tiếng để tránh việc thông tin chưa được kiểm chứng tiếp tục lan rộng.

Dù Thuỳ Tiên vắng bóng, các clip và hình ảnh liên quan đến cô vẫn tràn ngập trên Facebook, TikTok cũng như nhiều nền tảng trực tuyến khác. Mặc dù vậy, phần lớn nguồn nội dung này đều là các tư liệu cũ được đăng lại. Một số tài khoản còn chèn nhạc, đặt tiêu đề hoặc định hướng bài viết nhằm khiến dư luận hiểu lầm đây là những cập nhật mới nhất từ phía nàng hậu.

Đáng chú ý, nhiều video liên quan đến Thùy Tiên vẫn thu hút lượng tương tác lớn, có clip đạt hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Trước tình trạng này, một bộ phận khán giả liên tục nhắc nhau cẩn trọng với những nội dung sử dụng hình ảnh Thuỳ Tiên để thu hút lượt xem. Việc một video có sự xuất hiện của mỹ nhân sinh năm 1998 trên mạng xã hội không đồng nghĩa đó là hình ảnh mới hay động thái được chính cô thực hiện ở thời điểm hiện tại.

Nhiều video liên quan đến Thùy Tiên vẫn thu hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng.

Trong bối cảnh người đẹp đang chấp hành án và người nhà chủ động hạn chế chia sẻ thông tin, các nội dung liên quan đến cô đòi hỏi phải được xác minh cẩn trọng trước khi phát tán. Việc nhận biết đâu là hình ảnh cũ, nội dung phát lại và tin tức chính thống là cực kỳ cần thiết để hạn chế những suy đoán sai lệch về tình cảnh hiện tại của cô.

Hồi tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng.

Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Thuỳ Tiên bị toà tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.