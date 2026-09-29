Băng trộm đột nhập nhà Isak và nhiều sao Ngoại hạng Anh bị bỏ tù

Valentino Nikolov, 34 tuổi, và cháu trai Charlie Jovanovic, 24 tuổi, từ Italia đến Anh để nghiên cứu mạng xã hội cũng như địa điểm tập luyện của các cầu thủ trước khi thực hiện hàng loạt vụ đột nhập.

Tòa án Crown Court Newcastle được biết hai tên trộm đã nhắm vào nhà của Neil Etheridge, Matheus Cunha và Leon Bailey. Các vụ việc xảy ra khi những cầu thủ này đang cùng đội thi đấu trên sân khách.

Cunha nằm trong số những cầu thủ bị nhắm đến. Ảnh: Getty

Nhóm trộm được trang bị mặt nạ, găng tay, đèn pin đội đầu và bình xịt hóa chất nhằm đối phó với chó bảo vệ tại các biệt thự. Công tố viên Anne Richardson cho biết, nhóm này hoạt động có tổ chức và lên kế hoạch kỹ lưỡng trước mỗi vụ đột nhập.

Nhà của Etheridge bị đột nhập ngày 26/12/2023, thời điểm thủ môn này đang thi đấu cho Birmingham City. Vợ anh khi đó cũng vắng nhà. Vụ việc được phát hiện nhờ camera giám sát trong nhà, ghi lại hình ảnh một người lạ xuất hiện trong phòng ngủ.

Cảnh sát sau đó thu được hình ảnh những kẻ đột nhập đeo mặt nạ và cầm đèn pin. Theo công tố viên, một loại hóa chất dường như đã được xịt vào những con chó trong nhà, khiến những người trở về sau đó gặp ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Nhóm trộm này đứng sau vụ đột nhập vào nhà Isak. Ảnh: Getty

Các đối tượng lấy đi quần áo hàng hiệu, một chiếc đồng hồ Rolex và đồ trang sức với tổng giá trị khoảng 15.000 bảng Anh. Trước vụ đột nhập vài ngày, Etheridge từng nghi ngờ mình bị theo dõi sau khi rời một nhà hàng.

Matheus Cunha, khi còn khoác áo Wolverhampton Wanderers, cũng trở thành mục tiêu của nhóm trộm. Khi vợ anh trở về nhà thì phát hiện quần áo, túi xách và trang sức hàng hiệu trị giá khoảng 350.000-500.000 bảng Anh đã biến mất.

Leon Bailey cũng bị đột nhập vào đêm giao thừa năm 2023, khi anh đang cùng Aston Villa thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, hệ thống an ninh nhanh chóng phát hiện hai người đàn ông mặc đồ tối màu, đeo găng tay và khẩu trang đang tìm cách vào nhà.

Cảnh sát được gọi đến và những kẻ đột nhập rời đi mà không lấy được tài sản nào.

Nhà của Leon Bailey cũng bị ghé thăm. Ảnh: Alamy

Trước đó, Nikolov và Jovanovic còn liên quan đến vụ đột nhập biệt thự của Alexander Isak tại Newcastle vào tháng 4/2024. Những tên trộm lấy đi số trang sức đặt làm riêng trị giá khoảng 68.000 bảng Anh cùng 10.000 bảng tiền mặt.

Valentino Nikolov đã nhận mức án tù dài hơn. Nguồn: NNP

Tòa án cho biết cặp đôi này từng thực hiện các vụ đột nhập tại khu vực Midlands trong kỳ nghỉ lễ năm 2023 trước khi tiếp tục hoạt động ở vùng Đông Bắc nước Anh.

Công tố viên Anne Richardson cho rằng các đối tượng đã nhắm đến những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp giàu có ở Birmingham và Wolverhampton, đồng thời nhấn mạnh những vụ trộm đều được một nhóm tội phạm có tổ chức lên kế hoạch từ trước.

Nikolov và Jovanovic đã thừa nhận tham gia âm mưu trộm cắp. Jovanovic trước đó đang thụ án 6 năm 9 tháng tù và bị cộng thêm 2 năm 4 tháng. Nikolov đang chấp hành án 10 năm tù và bị tuyên thêm 1 năm 4 tháng.

Jovanovic cũng bị tăng thêm mức chấp hành án. Nguồn: NNP

Thẩm phán Robert Spragg nhận định, hai bị cáo đã từ nước ngoài đến Anh để thực hiện các vụ trộm với tư cách thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức.

Ông cho rằng, những vụ việc được chuẩn bị kỹ lưỡng, với việc nghiên cứu nạn nhân và sử dụng các thiết bị như găng tay, đèn pin, trang phục cải trang và bình xịt dành cho chó.

Cả hai hiện cũng đối mặt với nguy cơ bị trục xuất sau khi chấp hành án tù. Các điều tra viên Anh đã phối hợp với nhà chức trách Italia để xác định mối liên hệ của họ với những vụ đột nhập khác.