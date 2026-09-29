Bắt tạm giam người phụ nữ ở Hà Nội về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú phường Phúc Lợi, Hà Nội) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc. Ảnh: Công an Điện Biên

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án liên quan Bùi Thị Măng (SN 1983, trú phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên).

Theo tài liệu điều tra, ngày 10/2, bà Ngọc sử dụng điện thoại gọi video với Bùi Thị Măng, đồng thời dùng tài khoản Facebook “Ngoc Nguyenthi” phát trực tiếp toàn bộ cuộc trao đổi lên mạng xã hội.

Buổi phát trực tiếp kéo dài 1 giờ 20 phút 53 giây.

Cơ quan điều tra xác định bà Ngọc chủ động đưa ra các vấn đề, đặt câu hỏi, gợi mở để Bùi Thị Măng trao đổi; đồng thời phát trực tiếp cuộc gọi trên tài khoản Facebook cá nhân.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, nội dung cuộc trao đổi được cơ quan điều tra xác định có nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật; xúc phạm danh dự, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; phủ nhận, xúc phạm Quốc kỳ, cờ Đảng; vu khống, xúc phạm Nhà nước Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân và Công an tỉnh Điện Biên.

Ngày 11/9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc.

Ngày 13/9, cơ quan điều tra phối hợp VKSND tỉnh Điện Biên, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Hà Nội và chính quyền địa phương thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét người và chỗ ở của bà Ngọc.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, một thiết bị livestream, một sổ ghi chép cá nhân cùng một số tài liệu liên quan.

Trước đó, ngày 6/2, Bùi Thị Măng có hành vi tháo Quốc kỳ được treo tại nhà và dùng bật lửa đốt.

Ngày 6/3, Măng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Xúc phạm Quốc kỳ. Ngày 29/7, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt Bùi Thị Măng 1 năm tù về tội danh này.

Trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh tiếp tục thu thập tài liệu liên quan việc Măng sử dụng Facebook đăng tải, chia sẻ các nội dung mà cơ quan điều tra xác định là xuyên tạc, sai sự thật và xúc phạm các tổ chức, cá nhân.

Ngày 23/7, Bùi Thị Măng tiếp tục bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi và vai trò của những người liên quan.