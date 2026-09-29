Xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong vụ án này, 2 cựu Viện trưởng VPYTTT.Ư, gồm: Trần Văn Trường (1973), Ngô Văn Vinh (1962) và cựu Phó Viện trưởng Dương Văn Lương (1962) cùng 45 bị cáo là các cán bộ, lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng, bảo vệ của VPYTTT.Ư và các bệnh viện tâm thần khác bị truy tố về các tội: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Đánh bạc”.

Hai bị cáo chủ chốt trong vụ án này, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh (1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”; Lê Văn Đông (1978, chồng bị cáo Mai Anh) bị truy tố về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 15 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, năm 2014, Nguyễn Thị Mai Anh bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố bị can và tạm giam về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trưng cầu VPYTTT.Ư giám định pháp y tâm thần đối với Mai Anh. Sau đó, Hội đồng giám định VPYTTT.Ư đã kết luận: Trước, trong khi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Quá trình bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Mai Anh đã bỏ trốn và tiếp tục phạm tội. Ngoài hành vi phạm tội bị khởi tố trên, Mai Anh còn bị nhiều cơ quan điều tra khởi tố bị can về các hành vi phạm tội khác, như: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Gây rối trật tự công cộng”… Sau đó, Mai Anh bị đưa trở lại Viện pháp y tiếp tục chữa bệnh bắt buộc.

Từ trái qua, các bị cáo: Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng VPYTTT.Ư), Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Tại đây, Mai Anh đã mua chuộc, hối lộ một số lãnh đạo, cán bộ và nhân viên thuộc nhiều khoa, phòng của VPYTTT.Ư bằng nhiều hình thức, như: đưa tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Mai Anh vào tài khoản ngân hàng của một số cán bộ, nhân viên; tổ chức cho một số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đi du lịch, nghỉ dưỡng... để tạo điều kiện cho Mai Anh tự do ra vào VPYTTT.Ư trong thời gian chữa bệnh bắt buộc. Ngoài ra, Mai Anh còn có hành vi đưa hối lộ cho lãnh đạo VPYTTT.Ư để được bố trí phòng điều trị riêng (có lắp điều hòa, tủ lạnh) ở cùng với 2 con và người giúp việc.

Còn bị cáo Lê Văn Đông có hành vi tổ chức cho một số cán bộ, nhân viên của VPYTTT.Ư và các cá nhân thân tín của Đông sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian chữa bệnh bắt buộc. Đồng thời, Đông còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nơi ở và buồng chữa bệnh bắt buộc của Đông tại VPYTTT.Ư.

Mai Anh và Lê Văn Đông đã tập hợp được một số đối tượng “đàn em” giúp sức cho Mai Anh trong việc nhận tiền của người nhà các bị can, bị án để “hướng dẫn” cho họ làm hồ sơ giả bệnh án, triệu chứng tâm thần để được các cơ quan tố tụng cho đi giám định tâm thần, đồng thời môi giới hối lộ, đưa hối lộ để Hội đồng giám định thuộc VPYTTT.Ư hoặc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc ra các kết luận giám định pháp y tâm thần không khách quan, không chính xác, không đúng tình trạng tâm thần để cho Mai Anh, Lê Văn Đông và các đối tượng khác trốn tránh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Thậm chí, Mai Anh còn can thiệp vào công việc nội bộ của VPYTTT.Ư để cho cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng, được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, được luân chuyển vị trí công tác thuận lợi cho việc giúp sức Mai Anh.

Liên quan đến vụ án này, cựu Viện trưởng VPYTTT.Ư Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù. Bên cạnh đó, bị cáo Trường còn nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của viện để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho Mai Anh được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của viện được đi học, chuyển khoa.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày. Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến phiên tòa đến bạn đọc.