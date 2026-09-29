Sáng 29/9, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, 2 cán bộ thuộc đơn vị vừa hỗ trợ đưa một người có biểu hiện đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Khoảng 18h12 ngày 28/9, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Huế) gồm Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Lý Thái Tổ, phường Hương An.

CSGT Huế hỗ trợ đưa người có biểu hiện đột quỵ đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ clip - Nguồn: Nhật Hoàng).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác nhận được đề nghị của người dân hỗ trợ đưa một người có biểu hiện đột quỵ đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ngay sau đó, cán bộ CSGT hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời, góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Đại tá Lê Viết Phương cho biết, sau sự việc, người dân chia sẻ clip về hành động kịp thời của 2 cán bộ và gọi điện, gửi thư cảm ơn.

Hiện Giám đốc Công an TP Huế chỉ đạo tặng giấy khen để biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của 2 cán bộ trong quá trình làm nhiệm vụ.

Theo Đại tá Lê Viết Phương, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Huế, Phòng CSGT đang tập trung xử lý các hành vi vi phạm là những nguyên nhân dễ dẫn đến tai nạn, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải trọng và tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện gây mất trật tự an toàn giao thông.