Truy bắt đối tượng mua bán trái phép vật liệu nổ trốn ra nước ngoài

Lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thế Phụng (khoanh tròn) tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8-5-2025, tại tuyến đường Bắc - Nam Vạn Tường (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi), lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Trương Thị Bé (46 tuổi) và Phạm Thành An (23 tuổi, con ruột bà Bé, cùng trú xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) có hành vi tàng trữ trái phép 90kg thuốc nổ. Khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.307kg thuốc nổ cùng 3.895 kíp nổ điện.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định thêm nhiều người liên quan đến đường dây mua bán trái phép số vật liệu nổ trên. Trong đó, Nguyễn Thế Phụng giữ vai trò thao tác kỹ thuật tháo dỡ quả bom, chiết xuất và mua bán trái phép 90kg thuốc nổ. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đồng phạm bị bắt giữ, Phụng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sang Lào nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thế Phụng về hành vi: “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Sau đó, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định truy nã đối với Phụng.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Phụng đang ẩn nấp tại tỉnh Champasak (CHDCND Lào). Công an tỉnh Quảng Ngãi thành lập tổ công tác gồm Phòng ANĐT và Công an xã Dục Nông, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an tỉnh Attapeu tổ chức khoanh vùng, truy bắt đối tượng.

Ngày 24-9, lực lượng chức năng bắt giữ được Nguyễn Thế Phụng tại nơi lẩn trốn. Sau đó, các lực lượng tiến hành thủ tục tiếp nhận, bàn giao Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và an toàn dẫn giải đối tượng về trụ sở Cơ quan điều tra để phục vụ công tác tố tụng.

Liên quan vụ án, đầu tháng 9-2026, TAND tỉnh Quảng Ngãi đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt 7 bị cáo tổng cộng 70 năm tù về các hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Trong đó, bị cáo Trương Thị Bé bị tuyên phạt 20 năm tù; 6 bị cáo còn lại nhận mức án từ 7 đến 10 năm tù.

Việc bắt giữ Nguyễn Thế Phụng là bước tiếp theo trong quá trình xử lý vụ án mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn. Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của Phụng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.