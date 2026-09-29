Phát hiện thi thể người đàn ông 65 tuổi dưới kênh thủy lợi

Ngày 29/9, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc phát hiện thi thể một người đàn ông trên kênh thủy lợi ven tuyến đường Một Quang, thuộc khu phố Phước Thuận, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, khoảng 14h ngày 27/9, người dân phát hiện một thi thể trôi trên kênh thủy lợi ven tuyến đường Một Quang nên trình báo lực lượng Công an.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và tiến hành các biện pháp điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông H.M.T. (65 tuổi, trú tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin từ gia đình, ông T. rời khỏi nhà từ ngày 14/9 và đến thời điểm phát hiện thi thể vẫn chưa trở về. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Công an phường Trung An đã lập biên bản vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.