Xã Vật Lại: Sạt lở đất diễn biến phức tạp

Ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, đoạn tường bao bị sạt lở của công trình Nhà văn hóa dài khoảng 20 mét, sâu khoảng 3-4 mét, nằm tiếp giáp với một ao nước. Tổng diện tích sân bị ảnh hưởng là 60m2. Hiện tượng sạt lở xảy ra từ ngày 28 và 29/7/2026 và đến nay phần nền đất đang có nguy cơ tiếp tục bị sạt trượt. Tiếp cận khu vực bên trong nhà văn hóa, phần tường bao và các cột chịu lực bị kéo xô đi, nguy cơ đổ sập rất cao. Nhiều hộ gia đình ở lân cận khuôn viên nhà văn hóa cũng bị ảnh hưởng.

Hiện trạng sạt lở tại khu vực Nhà văn hóa thôn Phú Nhiêu (cũ), nay là thôn Trung Hà, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội. Video: Xuân Song - Thái Trọng.

Khu vực sạt lở có địa hình dốc lớn

Nhóm phóng viên cùng cán bộ phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Vật Lại và trưởng thôn Trung Hà đã có mặt trực tiếp tại khu vực sạt lở để ghi nhận. Ông Chu Văn Minh, chuyên viên phòng Kinh tế xã cho biết, khu vực Nhà văn hóa có địa hình dốc lớn, mưa kéo dài nhiều ngày làm nền đất bị bão hòa nước, giảm khả năng chịu tải dẫn đến hiện tượng sạt trượt nền sân và tường bao. Quá trình đầu tư xây dựng trước đây cũng chưa bố trí hệ thống rãnh thu gom và thoát nước mặt phù hợp, dẫn đến nước mưa dồn ứ, tập trung, thấm vào nền đất và làm gia tăng nguy cơ sạt trượt.

Từ vị trí sạt lở có thể quan sát được khu vực nền sân sử dụng đất đắp, chất lượng và độ chặt của nền đất chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm giảm khả năng ổn định của nền khi chịu tác động của mưa lớn kéo dài.

Nền gạch và tường bao nhà văn hóa bị kéo đổ tạo thành một con vực cao khoảng 3-4 mét. Ảnh: Thái Trọng.

Nền nhà văn hóa cũng bị lún sâu tách khỏi tường và cột chịu lực. Ảnh: Thái Trọng.

Ngoài công trình nhà văn hóa có 8 hộ dân cũng có công trình, tài sản bị ảnh hưởng do sạt lở. Hộ gia đình bà Vũ Thị Hiền ở giáp ranh phía bên trái công trình nhà văn hóa. Một đoạn tường rào khu chăn nuôi gà của nhà bà cũng bị đổ sập. Khu vực sân nhà ở nằm cao hơn khoảng 2 mét cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài theo chiều ngang. Việc này khiến bà vô cùng lo lắng.

"Tôi kiến nghị các cấp, các ngành sớm có phương án đầu tư xây dựng hoặc cải tạo để bảo đảm an toàn cho khu nhà ở và chuồng trại chăn nuôi của gia đình. Từ khi bức tường bị đổ, khu vực trại gà không còn được khép kín, dễ xảy ra thất thoát. Điều khiến tôi lo lắng hơn là phần sân phía trên cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt" - bà Hiền nói.

Còn liền kề phía bên phải nhà văn hóa là nhà ở của ba mẹ con chị Phùng Thị Ánh. Đoàn công tác của xã trong buổi khảo sát hiện trạng đã phát hiện phía cổ trần nhà chị nhìn từ bên ngoài đã có vết nứt lớn chạy dài. Ông Chu Văn Minh phối hợp cùng bà Chu Thị Mai Thơm, Trưởng thôn Trung Hà tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn đồng thời hướng dẫn các xử trí khi có các tình huống nguy hiểm do sạt lở gây ra đến chị Ánh.

“Cán bộ thôn thường xuyên phối hợp trao đổi với các gia đình để nắm bắt, theo dõi tình trạng sạt lở. Tuy nhiên, với những dấu hiệu diễn biến khó lường của vị trí sạt lở, các hộ dân rất mong muốn việc đầu tư, xử lý cần phải được tiến hành sớm nhất có thể”, Bà Chu Thị Mai Thơm, Trưởng thôn Trung Hà cho biết.

Đoàn công tác của xã Vật Lại phối hợp cùng Trưởng thôn Trung Hà kiểm tra hiện trạng và tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Thái Trọng.

Chính quyền xã thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Vật Lại đã chủ động triển khai các biện pháp xử lý trước mắt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Theo đó, Phòng Kinh tế được chỉ đạo phối hợp cùng thôn Trung Hà khoanh vùng khu vực sạt lở, giăng dây và đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Nhà văn hóa cũng được khóa cửa để không cho nhân dân đi vào và dừng tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Các thiết bị vui chơi, dụng cụ thể thao nằm trong khu vực sạt lở cũng được chỉ đạo kiểm tra, tháo dỡ để bảo quản. Việc theo dõi diễn biến tại khu vực sạt lở, kịp thời thực hiện các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa khi có dấu hiệu bất thường được xã Vật Lại nghiêm túc thực hiện.

Khu vực sạt lở được căng dây khoanh vùng nguy hiểm ngăn không cho người dân ra vào. Ảnh: Thái Trọng.

Ông Phùng Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Vật Lại cho biết, sau khi phát hiện sự việc, xã đã chủ động báo cáo ngay đến UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các cấp ngành thành phố cũng rất kịp thời cử đoàn công tác đến khảo sát hiện trạng. Sau khi kiểm tra, thành phố chính thức công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại khu vực trên.

Ông Phùng Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Vật Lại cho biết: "Ngay sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ, xã sẽ lập tức triển khai ngay các biện pháp khắc phục thiệt hại do thiên tai sạt lở đất gây ra.". Video: Xuân Song - Thái Trọng.

Sau khi tình trạng khẩn cấp được công bố, xã Vật Lại khẩn trương tiến hành mời các đơn vị tư vấn để lập phương án xử lý, đồng thời báo cáo cấp kinh phí từ các sở ngành có trách nhiệm liên quan. Ông Lộc cam kết, việc thực hiện lập phương án sẽ được xã thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố về việc xử lý các dự án khẩn cấp do ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn thành phố.

Việc khắc phục hiện nay cần thực hiện đồng bộ các hạng mục như xử lý nền đất, ổn định mái taluy, gia cố khu vực tường bao, khôi phục mặt sân và bố trí hệ thống thu gom, thoát nước nhằm hạn chế tái diễn sạt lở. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay xã đang gặp phải là nguồn lực ngân sách của xã hiện còn hạn chế, không đủ khả năng bố trí kinh phí để thực hiện toàn bộ việc khắc phục, gia cố công trình, trong khi yêu cầu xử lý cần được triển khai sớm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mùa mưa bão năm nay vẫn còn dài với nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ xảy ra mưa lớn kéo dài. Để các biện pháp xử lý được thực hiện kịp thời, tránh để sạt lở tiếp tục mở rộng, gây ảnh hưởng đến công trình nhà văn hóa và các hộ dân liền kề, bên cạnh sự nỗ lực của địa phương thì cũng rất cần sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ từ cấp trên để địa phương kịp thời xử lý điểm sạt lở nêu trên.