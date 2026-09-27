Các chính sách ban hành bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

Chiều 27/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hưng Yên gồm các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cùng các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự hội nghị, về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp trước đến nay. Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 17/10/2026 và bế mạc vào ngày 20/11/2026; kỳ họp tiến hành thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 17/10 - 13/11, đợt 2 từ ngày 19/11 - 20/11).

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp, theo đó dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng như Bộ luật hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách nhà nước và các dự án luật, nghị quyết khác; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2 và xem xét, quyết định một số nội dung khác.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua, cử tri phường Thái Bình nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Về lĩnh vực kinh tế, cử tri kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan có cơ chế điều hành kinh tế linh hoạt hơn nữa; cần có giải pháp để bình ổn giá xăng, dầu hiện nay, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nhằm xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng và đẩy giá bất hợp lý; nghiên cứu phát triển nhiên liệu sạch, xanh thay thế xăng dầu. Về lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện, ban hành quy định về tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu trao quà tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa tặng máy vi tính hỗ trợ 5 phường: Thái Bình, Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Trà Lý và Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên.

Về lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị, cần quan tâm bổ sung biên chế còn thiếu và trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Với lĩnh vực đất đai, cử tri kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý về đất đai. Cử tri cũng quan tâm kiến nghị các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho cán bộ cơ sở; giải pháp hỗ trợ nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, người lao động phổ thông và người dân ở khu vực khó khăn; công tác bảo vệ môi trường.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sắp tới sẽ xem xét, quyết định khối lượng công việc rất lớn với mục tiêu trọng tâm là đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, hướng tới những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận, giám sát và thụ hưởng. Trân trọng và tiếp thu các ý kiến của cử tri, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng và Nhà nước đang quyết liệt hành động để các chính sách ban hành bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Về kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp phường, đồng chí Bộ trưởng đề nghị phân định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm để trả lời cử tri. Nhấn mạnh ý kiến cử tri là kênh thông tin quan trọng giúp đánh giá tính khả thi của chính sách, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn nhân dân tiếp tục giám sát, đóng góp ý kiến cho hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, các cơ quan nhà nước, lực lượng Công an nhân dân; các thành viên của Đoàn luôn lắng nghe, đôn đốc giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh đã quan tâm, tặng quà cho các phường và hộ nghèo, hộ chính sách của phường Thái Bình.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu và cử tri tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ giúp tỉnh nhận diện đúng những vấn đề cần tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, hoạt động của doanh nghiệp và hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền hai cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh cần được tổng hợp đầy đủ, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, giải quyết cụ thể, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh; cũng như sự đồng hành, ủng hộ và giám sát của cử tri để cấp ủy, chính quyền nâng cao trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa trao tặng 50 bộ máy vi tính cho 5 phường: Thái Bình, Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Trà Lý và Vũ Phúc; Đoàn ĐBQH tỉnh tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, hộ chính sách của phường Thái Bình.