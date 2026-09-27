Xử lý nghiêm hành vi điều khiển xe điện gây nguy hiểm

Gần 4.900 người dân Bangkok đã phải tới các cơ sở trú ẩn khẩn cấp sau nhiều ngày mưa lớn khiến khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Mực nước tại nhiều kênh vẫn ở mức nguy hiểm, buộc nhà chức trách tiếp tục hạn chế đi lại và tăng tốc tiêu thoát nước.