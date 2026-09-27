'Thảm hoạ lũ lụt' gây gián đoạn giao thông và du lịch tại Bangkok, Thái Lan

Người dân được vận chuyển bằng thuyền ngày 27/9, trong khi những người khác lội qua khu vực bị ngập lụt do mưa lớn bất thường ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters/Patipat Janthong

Thái Lan mở trung tâm chỉ huy khẩn cấp và phối hợp xử lý "thảm hoạ lũ lụt"

Theo báo Thai Enquirer ngày 26/9, các sân bay vẫn mở cửa khi Chính phủ Thái Lan tăng cường ứng phó lũ lụt. Sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang hoạt động gần như bình thường, mặc dù có một số chuyến bay bị chậm trễ.

Hành khách bị ảnh hưởng có thể đặt lại lịch trình hoặc giữ lại giá trị vé dưới dạng tín dụng, tùy thuộc vào điều kiện của từng hãng hàng không. Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan cũng đã mở một trung tâm chỉ huy khẩn cấp 24 giờ để điều phối các dịch vụ đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

Lũ lụt cũng được báo cáo ở khoảng 20 tỉnh thành trên khắp Thái Lan, bao gồm các khu vực ở miền Trung, miền Đông, miền Đông Bắc và miền Bắc. Tình trạng gián đoạn ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân như tại Bangkok.

Các sân bay Thái Lan cảnh báo hành khách về tình trạng gián đoạn giao thông do "thảm hoạ lũ lụt" cuối tuần qua. Ảnh: loyaltylobby

Các tuyến đường ngập nước gây ra tình trạng gián đoạn giao thông ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: theo The-Sun

Xe buýt và xe gầm cao đã được triển khai để sơ tán người dân, trong khi các giới chức giám sát 172 địa điểm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên 85 tuyến đường cao tốc ở 22 tỉnh.

Tới ngày 27/9, theo hãng tin Reuters, nước lũ đã rút tại nhiều khu vực của Bangkok sau khi mưa lớn giảm bớt. Nhưng cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo giông bão trên diện rộng và mưa lớn cục bộ vào thứ Hai (28/9).

Trước đó, theo tin báo Bangkok Post ngày 26/9, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã phối hợp với Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), Cảnh sát Du lịch cùng các Trung tâm Hỗ trợ du lịch, để giải quyết các vấn đề mà người dân và khách du lịch có thể gặp phải.

Đường dây nóng 1672 của TAT là kênh chính để cung cấp thông tin. Các văn phòng TAT tại những khu vực bị ảnh hưởng, làm việc với các khách sạn và doanh nghiệp du lịch. Nhằm hỗ trợ những khách du lịch bị ảnh hưởng, bao gồm cả những người bị chậm chuyến, lỡ chuyến bay hoặc cần kéo dài thời gian lưu trú.

Cảnh sát điều tiết giao thông trên tuyến đường ngập lụt ở quận Bang Khen, Bangkok sau trận mưa lớn kéo dài suốt ngày 25/9. Ảnh: Nutthawat Wichieanbut

TAT cũng đề xuất phát hành các biểu ngữ và thông báo du lịch bằng tiếng Thái Lan và tiếng Anh, cung cấp thông tin cập nhật về lượng mưa, lũ lụt và tình trạng giao thông. Đồng thời khuyến khách du lịch nên dành thêm thời gian khi di chuyển đến sân bay. Sân bay Suvarnabhumi khuyến cáo hành khách dành ít nhất 03 giờ cho các chuyến bay quốc tế và 02 giờ cho các chuyến bay nội địa.

Các hãng hàng không đưa ra những biện pháp linh hoạt tạm thời

Báo Thaiger dẫn thông báo ngày 27/9 của hãng hàng không Thai Airways cho biết: Sân bay Suvarnabhumi đã nhận được khiếu nại từ hành khách của Thai Airways, về việc chậm chuyến bay và thời gian nhận hành lý kéo dài (bắt đầu từ ngày 26/9).

Thai Airways lý giải: Nguyên nhân do lũ lụt gây gián đoạn giao thông, khiến một số nhân viên phục vụ mặt đất của hãng không thể tới sân bay Suvarnabhumi làm việc. Dẫn tới tình trạng thiếu hụt nhân viên trầm trọng, không đủ để hãng duy trì hoạt động bình thường.

Do đó một số chuyến bay đã khởi hành muộn hơn dự kiến, trong khi hành khách đến sân bay Suvarnabhumi phải chờ đợi rất lâu tại khu vực nhận hành lý. Hành lý của một số chuyến bay vẫn chưa được nhận.

"Thảm hoạ lũ lụt" khiến những vận động viên thuộc các bộ môn đấu vật, golf và rugby (của đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự Asian Games 2026 tại Nagoya, Nhật Bản) bị mắc kẹt tại sân bay trong nhiều giờ ngày 27/9, vì hành lý và dụng cụ thể thao không thể được chất lên máy bay. Ảnh: Khaosod English

"Thảm hoạ lũ lụt" gây ra sự chậm trễ và ùn tắc hành lý của Thai Airways tại sân bay Suvarnabhumi ở phía Đông Bangkok, ngày 26/9. Ảnh: Thai Enquirer

Sân bay Suvarnabhumi khẩn trương phối hợp với Thai Airways để tăng số lượng nhân viên phục vụ mặt đất, nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý hành lý bị chậm trễ.

Về "thảm họa lũ lụt" này, trang web Expat.com (Malaysia) ngày 27/9 tổng hợp các nguồn tin nêu rõ: Bangkok luôn gắn liền với "nước". Các kênh rạch lịch sử, những khu dân cư ven sông, địa hình trũng thấp nên mùa mưa gây ngập và kẹt xe đều được coi là một "đặc sản" của thành phố. Điều bất thường gây ra nhiều xáo trộn lần này là do lượng mưa quá lớn trút xuống trong thời gian ngắn, khiến hệ thống thoát nước không xử lý kịp.

Tác giả Chad Merchant cũng lưu ý trên Expat.com rằng: Đối với khách du lịch, mối quan tâm lớn nhất trước mắt là việc di chuyển trong thành phố Bangkok, hơn là vấn đề các chuyến bay.

"Khách du lịch đang ở Bangkok nên tránh di chuyển không cần thiết. Cần kiểm tra tình trạng đường sá trước khi khởi hành và dành nhiều thời gian hơn cho bất kỳ chuyến đi thiết yếu nào.

Đường phố ngập lụt tại quận Lat Krabang, Bangkok, Thái Lan ngày 26/9. Ảnh: AP

Người dân Pattaya (thuộc tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng 165 km về phía Đông Nam) tiếp tục phải đối mặt với thời tiết bất ổn do ngập lụt khắp thành phố, với cảnh báo mưa lớn kéo dài tới ngày 27/9. Ảnh: Pattaya Mail

Các khu du lịch chính của Bangkok không bị ảnh hưởng như nhau, nhưng tình hình có thể thay đổi nhanh chóng từ khu phố này sang khu phố khác. Nguy cơ lớn nhất vẫn nằm ở những khu vực trũng thấp và xung quanh các kênh rạch, đặc biệt là ở phía Đông Bangkok.

Một số hãng hàng không đã đưa ra các biện pháp linh hoạt tạm thời, cho những hành khách bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sự gián đoạn giao thông gây ra. AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air và Thai Vietjet đã công bố các lựa chọn. Bao gồm thay đổi chuyến bay và tín dụng du lịch, cho những hành khách bị ảnh hưởng đi lại trong khoảng thời gian từ ngày 26 - 28/9" - tác giả Chad Merchant chia sẻ.

Nguồn: Reuters, Bangkok Post