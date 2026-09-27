Mưa lũ, sạt lở khiến 19 người thiệt mạng tại Ấn Độ và Nepal

Tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, 15 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong 48 giờ, cùng ít nhất 117 ngôi nhà bị hư hại. Mưa lớn và giông bão ảnh hưởng tới 63 huyện, trong khi lượng mưa trên toàn bang trong 24 giờ cao gấp 19 lần mức thông thường.

Nhà cửa bị hư hại sau lũ quét và sạt lở đất tại Devighat, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 21-9. Ảnh: Reuters

Tình hình lũ lụt cũng diễn biến nghiêm trọng tại nhiều khu vực khác của Ấn Độ. Ủy ban Nước Trung ương cho biết 30 trạm quan trắc sông thuộc 7 bang đang ghi nhận mực nước từ ngưỡng nguy hiểm đến mức lũ cao nhất từng được ghi nhận. Một số đoạn trên các sông lớn, gồm Ganga, Gandak, Kosi, Bagmati và Narmada, đã vượt mức nguy hiểm.

Ở Nepal, 4 người, gồm 3 trẻ em và một phụ nữ, thiệt mạng khi một vụ sạt lở đất chôn vùi căn nhà lúc các nạn nhân đang ngủ tại làng Nishi Khola, huyện Baglung.

Tại huyện Manang ở miền Bắc Nepal, 10 công nhân mất tích sau khi một trận tuyết lở vùi lấp khu trại dưới chân núi Himlung Himal, cao 7.126 m. Những người này đang dựng lều phục vụ các đoàn leo núi nước ngoài, trong khi các nhà leo núi không có mặt tại khu trại khi tuyết lở xảy ra.

Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ lũ quét tại 49 trong tổng số 77 huyện của Nepal khi mực nước tại các sông lớn và phụ lưu tiếp tục dâng. Hơn một nửa số huyện của nước này đang đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ hoặc lũ quét.

Nước sông Rahuganga làm hư hại công trình và các tháp đường dây truyền tải của một dự án thủy điện công suất 40 MW. Một nhóm kỹ thuật đã được huy động để đánh giá thiệt hại và khôi phục dự án.

Lũ lụt và sạt lở cũng làm gián đoạn thông tin liên lạc tại một số khu vực của Nepal do cáp quang và nguồn điện bị hư hỏng.