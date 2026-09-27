Lâm Đồng: Đèo Đại Ninh tiếp tục sạt lở vị trí cũ

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn, khoảng 17 giờ cùng ngày trên địa bàn xảy ra mưa lớn và kéo dài. Ngay tại vị trí Km31 của Quốc lộ 28B, đất đá với khối lượng lớn từ bên núi tràn xuống một phần đường giữa đèo Đại Ninh. May mắn, thời điểm này không có phương tiện đi qua nên không xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc.

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp xử lý hiện trường. Ban Quản lý dự 5 (Cục Đường bộ Việt Nam) là chủ đầu tư thi công Quốc lộ 28B cũng điều tiết xe múc đến hiện trường khắc phục sự cố.

Điều đáng nói, vị trí sạt lở lần này cũng xảy ra vào 3 ngày trước đó.