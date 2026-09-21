Xã Tà Đùng hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

Việc hỗ trợ đất ở theo Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia đã được địa phương thực hiện trên cơ sở danh sách các hộ thuộc diện được hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả, xã Tà Đùng đã hỗ trợ 10 hộ với tổng diện tích 1.600 m², tổng kinh phí 440 triệu đồng - Ảnh minh họa

Theo UBND xã Tà Đùng, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số được địa phương triển khai trên cơ sở các quy định của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Trước ngày 01/8/2024, việc hỗ trợ chủ yếu được thực hiện thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó Dự án 1 tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt.

Sau khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được triển khai theo các quy định mới. UBND xã Tà Đùng đã rà soát nhu cầu về đất ở, đất sản xuất và điều kiện quỹ đất trên địa bàn để làm cơ sở thực hiện chính sách.

Tuy nhiên, đối với chính sách quy định tại Điều 16 Luật Đất đai năm 2024, đến thời điểm báo cáo, xã Tà Đùng chưa triển khai việc giao đất ở, giao đất nông nghiệp hoặc các hình thức hỗ trợ đất đai khác. Nguyên nhân chủ yếu là địa phương hiện không có quỹ đất phù hợp để thực hiện chính sách. Quỹ đất hạn chế, trong khi việc bố trí đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định pháp luật. Vì vậy, đến nay chưa phát sinh trường hợp được Nhà nước giao đất ở, giao đất sản xuất hoặc được hỗ trợ đất đai theo Điều 16.

Trong khi đó, việc hỗ trợ đất ở theo Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia đã được địa phương thực hiện trên cơ sở danh sách các hộ thuộc diện được hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả, xã Tà Đùng đã hỗ trợ 10 hộ với tổng diện tích 1.600 m², tổng kinh phí 440 triệu đồng. Trong số này, 9 trường hợp thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và 1 trường hợp tách thửa, chuyển nhượng theo hồ sơ thực tế. Việc hỗ trợ được thực hiện theo đúng đối tượng, chính sách và điều kiện thực tế tại địa phương.

UBND xã Tà Đùng cho biết, về cơ bản các hồ sơ hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã được tiếp nhận, giải quyết và hoàn thành theo trình tự, thủ tục quy định. Qua hồ sơ thực tế được lưu giữ, không phát sinh trường hợp giải quyết quá thời hạn.

Mặc dù đạt được một số kết quả, việc thực hiện chính sách đất đai tại địa phương vẫn còn những khó khăn. Đáng chú ý là việc xác định đối tượng, điều kiện và trình tự thực hiện chính sách theo Điều 16 Luật Đất đai năm 2024 đối với từng trường hợp còn cần được hướng dẫn cụ thể. Một số nội dung cần cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hướng dẫn để bảo đảm áp dụng thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế.

Khó khăn lớn khác là quỹ đất. UBND xã cho hay, hiện chưa có quỹ đất phù hợp, đủ điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ pháp lý để thực hiện giao đất, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các đối tượng theo chính sách. Việc rà soát từng trường hợp còn liên quan đến nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, tình trạng pháp lý, hồ sơ địa chính, đo đạc, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, một số hộ dân chưa nắm đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ để được xem xét hưởng chính sách. Việc cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ đất đai của một số hộ còn gặp khó khăn. Có trường hợp có nhu cầu nhưng chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Một vấn đề được địa phương kiến nghị là hoàn thiện hồ sơ địa chính. Theo báo cáo, trên địa bàn xã còn khoảng 4.791,88 ha chưa được đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính. UBND xã đề nghị cơ quan chuyên môn quan tâm hỗ trợ rà soát, xác minh nguồn gốc, thời điểm, hiện trạng và quá trình sử dụng đất của các hộ thuộc diện chính sách, nhất là những trường hợp đang sử dụng đất ổn định nhưng chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, trong điều kiện xã không có quỹ đất phù hợp, UBND xã Tà Đùng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn việc công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện theo quy định. Theo địa phương, cách làm này có thể góp phần giải quyết chính sách ngay trên diện tích đất người dân đang sử dụng mà không nhất thiết phải bố trí thêm quỹ đất mới.

Đối với những hộ không có đất đang sử dụng hoặc diện tích hiện có không đủ điều kiện công nhận, xã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bố trí quỹ đất hoặc có cơ chế hỗ trợ phù hợp khác, bảo đảm các hộ thuộc diện và đủ điều kiện thụ hưởng chính sách không bị ảnh hưởng quyền lợi do địa phương thiếu quỹ đất.

Thời gian tới, UBND xã Tà Đùng sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách đối tượng, nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và quỹ đất trên địa bàn. Địa phương cũng sẽ hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đủ điều kiện; đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn giải quyết./.