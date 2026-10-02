An Giang mở cửa đón dòng vốn vào hai trục cao tốc

Nằm trong mục tiêu đó, An Giang kích hoạt, thu hút dòng vốn theo hình thức đối tác công tư (PPP) để xây dựng hai trục cao tốc huyết mạch trên địa bàn gồm: Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (đoạn Hà Tiên - Rạch Giá) và tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức nhấn mạnh, tỉnh có diện tích hơn 9.889 km², vừa có đường biên giới đất liền giáp Vương quốc Campuchia gần 150 km, với các cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Khánh Bình và Hà Tiên, vừa có vùng biển, đảo rộng lớn với đặc khu Phú Quốc phát triển thành trung tâm kinh tế du lịch, dịch vụ tổng hợp tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đến nay đạt 80,18%/79,95% sản lượng (vượt khoảng 0,23%) so với giá trị hợp đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Hàng hóa, du khách từ Campuchia, từ biển đảo vào đất liền và ngược lại đều phải đi qua mạng lưới giao thông của tỉnh, là nguồn lưu lượng và doanh thu bền vững cho các dự án. Việc triển khai thành công đoạn cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá và tuyến kết nối Rạch Giá - Long Xuyên sẽ giải quyết điểm nghẽn giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh logistics và mở ra không gian phát triển kinh tế biên giới, biển đảo cho toàn vùng tứ giác Long Xuyên nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Theo thiết kế, cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu dài khoảng 194 km, 4 làn xe, là trục ngang thứ ba của vùng, nối cửa khẩu quốc tế Hà Tiên với Quốc lộ 1 tại Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), giao cắt và kết nối các cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Cần Thơ - Cà Mau, gắn với cảng Hà Tiên, cảng Rạch Giá và cửa ngõ ra đặc khu Phú Quốc. Bộ Xây dựng đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến khởi công năm 2027, hoàn thành năm 2030.

Đặc biệt, đoạn Hà Tiên - Rạch Giá dài khoảng 87 km, dự kiến vốn ban đầu khoảng 56.000 tỷ đồng đã được Bộ Xây dựng đưa vào nhóm ưu tiên 1 của danh mục kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP. Đoạn tuyến này nằm trọn trên địa bàn An Giang, đi qua khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, vùng du lịch biển và vùng nguyên liệu đá xây dựng của tỉnh.

Dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, đặc biệt là đoạn tuyến Hà Tiên - Rạch Giá, khi đầu tư xây dựng hoàn thành có ý nghĩa chiến lược to lớn, tạo bước đột phá mạnh mẽ cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và kinh tế - xã hội tỉnh An Giang nói riêng.

Theo đó, đoạn Hà Tiên - Rạch Giá mang lại những động lực phát triển then chốt, phát huy tối đa thế mạnh khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và các khu công nghiệp trọng điểm như vùng công nghiệp xi măng Kiên Lương, các cụm công nghiệp tại Rạch Giá, giúp giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh và thu hút mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư FDI và trong nước vào các dự án sản xuất quy mô lớn. Đồng thời, tuyến đường đi qua các vùng nguyên liệu đá xây dựng lớn Kiên Lương và vùng trọng điểm sản xuất nông - thủy sản của tứ giác Long Xuyên. Việc lưu thông nhanh chóng giúp bảo quản nông - thủy sản tươi sống tốt hơn, giảm hao hụt, nâng cao giá trị xuất khẩu cho người dân và doanh nghiệp.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang tại nút giao Tỉnh lộ 945 trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây (tỉnh An Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao thông Phương Thành đảm nhận thi công vẫn còn tập kết ngổn ngang vật liệu. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Cạnh đó, cao tốc này tạo ra dư địa lớn để quy hoạch các khu đô thị mới, trung tâm dịch vụ, thương mại dọc tuyến. Dự án trực tiếp nâng cấp vị thế kết nối đất liền với đảo Ngọc du lịch Phú Quốc thông qua các bến tàu cao tốc tại Rạch Giá và Hà Tiên, biến dải ven biển này thành một trục đô thị - dịch vụ năng động, hiện đại khu vực Tây Nam Bộ. Ngoài ra, nằm ở vị trí biên giới Tây Nam, tuyến cao tốc giúp nâng cao năng lực cơ động, bảo đảm an ninh biên giới và chủ quyền biển đảo quốc gia.

Tiếp đến, tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên là trục động lực “xương sống” của tỉnh An Giang, nối trực tiếp hai đô thị trung tâm: Rạch Giá - trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh và Long Xuyên - trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của vùng tứ giác Long Xuyên.

Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng An Giang thông tin, hiện nay, giao thông giữa hai đô thị chủ yếu dựa vào Quốc lộ 80 - tuyến có lưu lượng phương tiện rất lớn, mặt đường hẹp, chạy qua nhiều khu dân cư, thường xuyên quá tải; nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp và vận chuyển hàng hóa giữa hai trung tâm tăng mạnh và sẽ tiếp tục tăng.

Tuyến đường nối liền cảng hàng không Rạch Giá, cảng hành khách Rạch Giá đi Phú Quốc và các đảo trên vùng biển Tây Nam; kết nối với Long Xuyên và các tỉnh trong vùng. Hiện, tỉnh đang chuẩn bị nâng cấp cảng hàng không Rạch Giá lên cấp 4C đón các tàu bay lớn, sau khi sân bay được nâng cấp, tuyến đường sẽ trở thành trục tiếp cận hàng không chính cho người dân, khách du lịch khu vực Long Xuyên, Châu Đốc...

Theo Sở Xây dựng An Giang tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên dài hơn 53 km, lộ giới 80 m, giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/h, kết hợp nền đắp và cầu cạn để thích ứng với mạng lưới kênh rạch dày đặc và biến đổi khí hậu; giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 16.000 tỷ đồng, tỉnh kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP, phấn đấu khởi công trong giai đoạn 2026 - 2027.

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 của cả nước là rất lớn. Đây là cơ hội đầu tư dài hạn, ổn định cho các doanh nghiệp có năng lực và An Giang mong muốn là một trong những điểm đến của nhà đầu tư để đầu tư hai trục cao tốc huyết mạch trên địa bàn: Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (đoạn Hà Tiên - Rạch Giá) và tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên.

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tập trung thảm bê tông nhựa những vị trí đạt yêu cầu kỹ thuật, nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang . Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, các trục đường như Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã khai thác. Đặc biệt, dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 57 km do tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản đã đạt 85% khối lượng thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật đoạn đầu tuyến trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Vì vậy, hai dự án mới sắp triển khai sẽ đóng vai trò “mắt xích” hoàn thiện mạng lưới liên vùng, góp phần phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là An Giang.

Cạnh đó, An Giang sở hữu nguồn vật liệu xây dựng với đá xây dựng trữ lượng lớn tập trung tại các mỏ thuộc Tịnh Biên, Tri Tôn, Kiên Lương và Hòn Đất; nguồn cát sông cùng với nguồn nhập khẩu bổ sung nhờ giáp biên giới Campuchia, tỉnh có khả năng mở rộng tiếp nhận nguồn vật liệu cát, đá nhập khẩu trực tiếp khi nhu cầu tăng cao, giúp nhà đầu đảm bảo thời gian, tiến độ thi công dự án, công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tập trung kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách theo phương thức PPP vào hai dự án động lực lan tỏa lớn là cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (đoạn Hà Tiên - Rạch Giá) và tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên. An Giang cam kết chủ động tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; ưu tiên cân đối, điều phối nguồn cát, đá cho dự án và tạo thuận lợi tiếp nhận vật liệu qua cửa khẩu; thành lập tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư theo cơ chế “một đầu mối”, giải quyết thủ tục trong thời gian ngắn nhất; nghiên cứu cân đối phần vốn địa phương tham gia theo khả năng ngân sách.

Để các dự án PPP ở Đồng bằng sông Cửu Long hấp dẫn hơn với nhà đầu tư, An Giang đề nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia ở mức tối đa theo quy định (đến 70%) đối với các dự án có địa chất yếu, lưu lượng những năm đầu còn thấp; quy định cụ thể, định lượng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu; đưa rủi ro biến động giá vật liệu vào cơ chế chia sẻ trong hợp đồng PPP, sớm hướng dẫn xác định giá vật liệu từ các mỏ cấp phép theo cơ chế đặc thù và ban hành cơ chế nhập khẩu cát, đá từ Campuchia; đồng thời, ưu tiên phần vốn Nhà nước cho các hạng mục cầu cạn trên vùng đất yếu, giúp giảm vật liệu đắp và rủi ro thi công cho nhà đầu tư; cho phép khai thác quỹ đất dọc tuyến, khu vực nút giao để tạo nguồn đối ứng, tăng hiệu quả tài chính dự án.