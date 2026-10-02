Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật liên quan đến nhà ở và kinh doanh bất động sản

Toàn cảnh phiên thảo luận (Ảnh: Media Quốc hội)

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày Tờ trình của 2 dự án Luật. Theo đó, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) tiếp tục kế thừa các quy định còn phù hợp. Thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở, hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở và kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm đồng bộ với các pháp luật liên quan. Điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đột phá, nhất là chính sách về nhà ở cho thuê, cải tạo chung cư cũ.

Về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương thẩm quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của Thủ tướng Chính phủ cho UBND cấp tỉnh; cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính, rà soát, tinh giản, rút ngắn thời gian thực hiện 7/12 thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa 9/31 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương 20/21 thủ tục thuộc thẩm quyền địa phương, chỉ còn 1 thủ tục là cho thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền của bộ, ngành. Cắt giảm 3/4 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thành phần hồ sơ hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có 9 nhóm nội dung chính. Trong đó, hoàn thiện một số khái niệm về kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản, bất động sản có sẵn, bất động sản hình thành trong tương lai. Trong khi đó, dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung định hướng phát triển 4 nhóm nhà ở chính sách áp dụng tương ứng đối với từng nhóm nhà gồm: nhà thương mại, nhà cho thuê, nhà công vụ, nhà ở chính sách.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Các quy định tại hai dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và các điều ước quốc tế có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, bảo đảm thể hiện đầy đủ các nghị quyết, kết luận, thông báo của Đảng; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan. Đồng thời cần rà soát mối quan hệ giữa hai dự thảo Luật với Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Bộ luật Dân sự, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng và các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai tới.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan phối hợp xử lý để dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực cùng ngày. Đối với các điều khoản chuyển tiếp, cần bố trí đủ thời gian ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm các văn bản này có hiệu lực đồng thời với Luật.