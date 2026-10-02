EVNHANOI sẵn sàng tiếp nhận lưới điện từ các tổ chức bán điện

Công nhân EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành Trạm biến áp Công viên Thống Nhất (ảnh minh họa).

Thông tin trên được ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10/2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 2/10.

Tiếp nhận đi đôi với đầu tư, nâng cấp lưới điện

Tại hội nghị, vấn đề quản lý và bán điện tại một số khu vực nông thôn nhận được sự quan tâm của báo chí khi hiện nay vẫn còn các hợp tác xã và tổ chức khác mua buôn điện rồi bán lẻ lại cho người dân. Tại một số địa bàn như Đông La, La Phù, An Khánh, Lại Yên, nay thuộc xã An Khánh, việc bán điện qua các tổ chức trung gian cùng với hiện trạng hệ thống điện hạ áp đã vận hành nhiều năm đang đặt ra những vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng, tổn thất điện năng, hệ thống đo đếm và chất lượng cung cấp điện.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phương án của ngành điện đối với vấn đề này, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, ngoài EVNHANOI, hiện trên địa bàn Hà Nội còn 118 tổ chức khác đang tham gia bán điện. Theo ông Dũng, các tổ chức bán điện ngoài EVNHANOI hoạt động trên cơ sở giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trước đây, việc cấp phép được thực hiện bởi Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương và Sở Công Thương Hà Nội theo thẩm quyền. Đối với hệ thống lưới điện do các tổ chức này quản lý, EVNHANOI đã báo cáo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và khẳng định sẵn sàng tiếp nhận khi được chuyển giao theo quy định. “Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ nguyên trạng lưới điện của các tổ chức bán điện chuyển giao cho chúng tôi”, ông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Theo Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI, trong các năm 2025 và 2026, Tổng công ty đã tiếp nhận lưới điện tại một số địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị triển khai bán điện trực tiếp, ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng, đồng thời đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống điện. Các hạng mục được triển khai gồm bổ sung trạm biến áp, xây dựng và cải tạo đường dây hạ áp, thay thế và lắp đặt lại công tơ, qua đó từng bước bảo đảm chất lượng điện áp và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. “Một lần nữa chúng tôi khẳng định sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ lưới điện mà các tổ chức bán điện hiện tại chuyển giao. Chúng tôi sẽ tổ chức đầu tư và bán điện tới tất cả khách hàng”, ông Dũng cho biết.

Việc tiếp nhận lưới điện, theo EVNHANOI, không chỉ là thay đổi đơn vị trực tiếp bán điện mà còn gắn với quá trình đầu tư, cải tạo hạ tầng. Đây là vấn đề đáng quan tâm tại những khu vực có hệ thống đường dây, trạm biến áp, thiết bị đo đếm đã được đầu tư và vận hành trong thời gian dài.

Dẫn trường hợp cụ thể, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết EVNHANOI đã làm việc với chính quyền xã Minh Châu và nhiều lần khảo sát về phương án cấp điện tại khu vực này.

Minh Châu có đặc thù về vị trí địa lý, kết nối giao thông cũng như hệ thống cấp điện. Theo ông Dũng, hiện nguồn điện tại khu vực có liên quan đến hệ thống điện từ phía Phú Thọ và điện được bán tới người dân thông qua một tổ chức bán điện. Trong khi đó, địa phương đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư, kéo theo nhu cầu về hạ tầng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh.

EVNHANOI đã trao đổi với chính quyền địa phương và khẳng định sẵn sàng tiếp nhận hệ thống để bán điện trực tiếp tới người dân, đồng thời đầu tư hạ tầng điện sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển giao theo quy định.

Từ thực tế trên, việc chuyển giao lưới điện tại những khu vực có đủ điều kiện được kỳ vọng tạo cơ sở để đầu tư đồng bộ hơn hệ thống điện, nhất là lưới điện hạ áp, trạm biến áp và hệ thống đo đếm.

Đối với người dân, việc ngành điện trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện cũng giúp xác lập rõ quan hệ giữa đơn vị bán điện và khách hàng, đồng thời tạo điều kiện thực hiện thống nhất các quy định về giá điện, đo đếm, dịch vụ khách hàng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng điện.

Hơn 12.500 trường hợp cấp điện cần tiếp tục rà soát

Một nội dung khác được báo chí đặt ra tại hội nghị là tình trạng cấp điện cho các nhà xưởng, công trình trên đất nông nghiệp, trong đó có những trường hợp chưa bảo đảm đầy đủ các yêu cầu liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Vấn đề này đang được quan tâm trong bối cảnh Hà Nội tăng cường rà soát các công trình, nhà xưởng liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, để nhìn nhận việc cấp điện cho các cơ sở này cần đặt trong quá trình cải cách thủ tục tiếp cận điện năng những năm qua. Trước đây, thời gian thực hiện thủ tục cấp điện đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể kéo dài. Trong quá trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các thủ tục về tiếp cận điện năng từng bước được đơn giản hóa nhằm rút ngắn thời gian cho khách hàng.

Theo lãnh đạo EVNHANOI, tại Tổng công ty, thời gian thực hiện cấp điện đối với khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định đã được rút xuống khoảng 5 ngày. Việc đơn giản hóa thủ tục tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận điện năng. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp, rà soát và hậu kiểm giữa đơn vị cung cấp điện với chính quyền địa phương, công an và các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Theo số liệu ông Nguyễn Anh Dũng cung cấp tại hội nghị, qua rà soát hiện có 12.536 trường hợp cần tiếp tục kiểm tra, làm rõ, trong đó có những trường hợp liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp và điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Kết quả phân loại ban đầu cho thấy, trong tổng số này có 7.474 khách hàng đang mua điện trực tiếp của EVNHANOI. Bên cạnh đó, có 3.334 khách hàng do các tổ chức bán điện khác cung cấp điện. Đây là nhóm nằm ngoài phạm vi bán điện trực tiếp của EVNHANOI và cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý cùng các tổ chức bán điện liên quan trong quá trình rà soát.

Đáng chú ý, 200 trường hợp qua kiểm tra không bảo đảm điều kiện đã bị từ chối tiếp tục bán điện. Ngoài ra, 224 trường hợp đang tự đầu tư nguồn điện, gồm máy phát điện, điện mặt trời và các nguồn khác để tự sản xuất, tự tiêu thụ. Còn 1.279 trường hợp chưa xác định được đầy đủ do thông tin chưa chính xác hoặc chưa thống nhất, cần tiếp tục kiểm tra, đối chiếu.

Như vậy, số liệu bước đầu cho thấy việc rà soát cấp điện đối với các công trình, nhà xưởng không chỉ liên quan đến khách hàng của EVNHANOI mà còn có hơn 3.300 trường hợp mua điện từ các tổ chức bán điện khác.

Phấn đấu làm rõ các trường hợp trước ngày 15/10

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, sau cuộc giao ban giữa đại diện Công an thành phố Hà Nội, Sở Công Thương và EVNHANOI, các đơn vị đã xác định yêu cầu tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát từng trường hợp. Chính quyền cơ sở, lực lượng công an, Sở Công Thương và ngành điện sẽ phối hợp xác định tình trạng thực tế của khách hàng, đơn vị đang trực tiếp cấp điện cũng như các điều kiện liên quan để có phương án xử lý theo thẩm quyền. “Phấn đấu đến ngày 15/10 phải làm rõ hết tất cả các khách hàng này và đưa ra tất cả giải pháp để thực hiện triệt để công việc này”, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Việc rà soát hơn 12.500 trường hợp cũng đặt ra yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Đơn vị điện lực thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện theo quy định, trong khi việc xác định tình trạng sử dụng đất, trật tự xây dựng hay điều kiện phòng cháy, chữa cháy thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan quản lý chuyên ngành. Do đó, kết quả phối hợp rà soát sẽ là căn cứ quan trọng để xác định cụ thể những trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng điện và những trường hợp phải áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.

Cùng với việc rà soát các nhà xưởng, cơ sở sản xuất, vấn đề quản lý điện tại khu vực nông thôn cũng cho thấy yêu cầu tiếp tục nâng cấp hạ tầng và từng bước khắc phục những bất cập tại các khu vực có lưới điện. Đối với hệ thống điện hạ áp nông thôn, đầu tư cải tạo đường dây, trạm biến áp và hệ thống đo đếm không chỉ góp phần giảm tổn thất điện năng mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng điện áp, độ tin cậy cung cấp điện và an toàn trong quá trình sử dụng.

Việc EVNHANOI khẳng định sẵn sàng tiếp nhận nguyên trạng lưới điện của các tổ chức bán điện khi được chuyển giao theo quy định vì vậy được xem là một trong những cơ sở để từng bước đầu tư đồng bộ hạ tầng tại những địa bàn có nhu cầu chuyển giao. Theo EVNHANOI, sau khi tiếp nhận, Tổng công ty sẽ thực hiện ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với khách hàng, đồng thời đầu tư, cải tạo hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và bảo đảm cung cấp điện an toàn trên địa bàn Thủ đô.