Tuyến đường liên khu vực 1: Có mặt bằng đến đâu triển khai luôn đến đó

Rác thải vẫn bủa vây

Trước đó, như Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã phản ánh, Dự án đường liên khu vực 1, đoạn từ xã Đức Thượng đến xã Song Phương, huyện Hoài Đức cũ (nay là các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng) đã thi công nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn dang dở, một số đoạn trở thành điểm người dân đổ trộm, tập kết rác thải của Hợp tác xã Thành Công.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án đường liên khu vực 1 đoạn từ xã Đức Thượng đến xã Song Phương, huyện Hoài Đức cũ (nay là các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng) được UBND huyện Hoài Đức cũ phê duyệt tại Quyết định số 5352/QĐ-UBND ngày 30-10-2019 với tổng mức đầu tư trên 1.027 tỷ đồng, do UBND huyện Hoài Đức cũ làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức cũ (nay được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức) làm đại diện.

Điểm tập kết rác của Hợp tác xã Thành Công trên tuyến đường liên khu vực 1, đoạn qua xã Dương Hòa. Ảnh: HL

Dự án có chiều dài 6,49km, cơ bản chạy song song với đường Vành đai 4. Khi hoàn thành, tuyến đường không những rút ngắn khoảng cách đi từ khu vực Đức Thượng (xã Hoài Đức) về khu vực Song Phương (xã Sơn Đồng) và ra Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32, mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm cho tuyến tỉnh lộ, đường giao thông khu vực.

Tháng 12-2020, dự án đã được khởi công, thời gian thi công dự kiến là 540 ngày, nhưng chậm tiến độ. Mặc dù thời gian thi công đã được điều chỉnh từ giai đoạn 2019-2021 sang hết quý IV-2025, nhưng đến nay dự án vẫn còn dở dang, mới chỉ đạt khoảng 70% khối lượng.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thời gian qua cho thấy, tại một số đoạn của dự án đến nay chưa được triển khai, một số vị trí đã hoàn thành rác thải vứt bỏ tràn lan trên đường. Không chỉ có rác thải sinh hoạt, nhiều loại chất thải cồng kềnh như: Bàn ghế cũ, nệm, cây khô, bao bì, nhựa phế liệu, vật liệu xây dựng cũng bị vứt bỏ bừa bãi.

Thực tế, với tình trạng đổ trộm rác thải trái phép, chính quyền các địa phương có dự án đi qua đã tích cực vào cuộc xử lý, dọn dẹp và cấm người dân đổ trộm nhưng chưa thể triệt để vì ban ngày lực lượng chức năng thu dọn thì tối một số đối tượng lại ra đổ trộm.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức Phan Hồng Quang, đơn vị đã có biển cảnh báo báo cấm đổ rác và đề nghị các địa phương liên quan có giải pháp xử lý hiệu quả hơn về tình trạng đổ trộm rác thải ra tuyến đường, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Từng bước gỡ nút thắt mặt bằng

Theo ông Phan Hồng Quang, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, đến nay, khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng từng bước được tháo gỡ.

Bốc thăm đất tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất ở, nhà ở bị thu hồi, đủ điều kiện tái định cư khi thực hiện Dự án đường liên khu vực 1. Ảnh: HL

Theo đó, ngày 1-10, xã Hoài Đức đã tổ chức bốc thăm đất tái định cư đối với 18 hộ gia đình, cá nhân có đất ở, nhà ở bị thu hồi, đủ điều kiện tái định cư khi thực hiện Dự án đường liên khu vực 1. Việc này góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, đồng thời tạo cơ sở tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ tiến độ của dự án.

Ông Phan Hồng Quang cho biết, xã đang cùng các đơn vị liên quan đang rà soát từng nhóm công việc, từng vị trí còn vướng mắc để xác định nguyên nhân và hướng xử lý. Trong đó, công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, rà soát hồ sơ và các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được đặt trong tổng thể chung nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án. Đối với diện tích đất thu hồi thuộc đất quốc phòng, chủ đầu tư tiếp tục kiến nghị thành phố và Bộ Quốc phòng sớm có phương án tháo gỡ để có mặt bằng thi công, thông toàn tuyến.

"Chúng tôi phân nhóm xử lý, nhóm nào đồng thuận trước thì tiến hành các bước, có mặt bằng đến đâu triển khai đến đó chứ không đợi được nữa", ông Phan Hồng Quang nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tổng diện tích thu hồi thực hiện Dự án đường liên khu vực 1 là 25,2ha. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Dương Hòa, Sơn Đồng đã cơ bản hoàn thành. Riêng trên địa bàn Đức Thượng thuộc xã Hoài Đức còn một số phần chưa hoàn thành.

Được biết, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án tại khu vực xã Đức Thượng là 4,8ha của 213 hộ gia đình, cá nhân gồm: Đất nông nghiệp của các hộ diện tích 3,3ha; đất ở có công trình khoảng 0,5ha; đất quốc phòng khoảng 1ha. UBND huyện Hoài Đức cũ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của 79/128 hộ đất nông nghiệp diện tích 13.575,8m2 với số tiền 16,5 tỷ đồng; đã tổ chức chi trả 70/79 hộ nhận tiền trên diện tích 12.398,8m2 với số tiền 15,1 tỷ đồng.