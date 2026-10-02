Sổ đỏ không thể hiện vị trí đất ở, khi bị thu hồi được tính bồi thường thế nào?

Ông M.C. cho biết, hiện ông sở hữu 2 thửa đất tại Đồng Nai và Tây Ninh, đều là đất hỗn hợp bao gồm đất ở, đất nông nghiệp và đều có một phần nằm trong quy hoạch. Tuy nhiên, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hiện nay lại không thể hiện vị trí đất ở.

Ông C. băn khoăn, nếu trong sổ đỏ không xác định vị trí đất ở thì cơ quan chức năng sẽ tính phương án đền bù cho ông như thế nào?

Ảnh minh họa: Kiều Oanh

Liên quan tới vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trường hợp mà ông C. nêu là vụ việc cụ thể và không có hồ sơ, tài liệu kèm theo nên Bộ không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Bộ cũng dẫn một số luật để ông C. nghiên cứu.

Cụ thể, trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 87 Luật Đất đai năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025, Điều 14, Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ.

Theo đó, trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và công trình xây dựng gắn liền với đất để lập phương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản xác định loại đất, tài sản gắn liền với đất.

Bộ đề nghị ông C. nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.