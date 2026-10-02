Trong quý IV/2026, Sở Xây dựng dự kiến tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư 12 công trình, dự án trọng điểm nhóm A.

Danh mục gồm Quốc lộ 50B; đường mở mới phía Tây Bắc; nâng cấp, mở rộng đường Bùi Công Trừng; mở rộng trục đường Ung Văn Khiêm; đường song hành Phan Văn Hớn; nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Bình và đường Phan Anh - An Dương Vương.

Bến Nhà Rồng khoác diện mạo mới bên sông Sài Gòn.

Ngoài ra là 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, gồm các đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật; từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân; từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng và từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi.

Cũng trong quý này, TP.HCM dự kiến khởi công khoảng 9 công trình, gồm cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến Vành đai 3; nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 - TP.HCM.

Các công trình khác gồm nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22; nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh; nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn.

TP.HCM dồn lực cho loạt công trình cuối năm.

Song song đó, khoảng 10 dự án trọng điểm dự kiến hoàn thành trong quý IV, gồm Vành đai 3, nút giao thông An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Quốc lộ 50; mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2.

Thành phố cũng dự kiến hoàn thành các dự án nâng cấp, mở rộng đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp tại Vũng Tàu; xây mới cầu Cửa Lấp 2; nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng Khu du lịch Thùy Dương tại huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ cùng các dự án khác theo kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm, Sở Xây dựng tham mưu UBND Thành phố trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư 8 dự án nhóm A, tổng mức đầu tư khoảng 61.092 tỷ đồng. Các dự án gồm nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú, Tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên), đường Trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài, kênh Hàng Bàng giai đoạn 3, cầu Thủ Thiêm 4, đường Liên Cảng Cát Lái - Phú Hữu, đường Vĩnh Lộc, cải tạo rạch Thủ Đức và chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn. Trong quý IV, Sở Xây dựng dự kiến tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư 12 công trình, dự án trọng điểm nhóm A, gồm Quốc lộ 50B, đường mở mới phía Tây Bắc, đường Bùi Công Trừng, trục Ung Văn Khiêm, đường song hành Phan Văn Hớn, đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Bình, đường Phan Anh - An Dương Vương và 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Xây dựng cũng tham mưu UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo khởi công 22 công trình, dự án trọng điểm, tổng mức đầu tư khoảng 647.379 tỷ đồng. Trong số này có Quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố; tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm); cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2; tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; cầu đường Bình Tiên; Vành đai 4 cùng nhiều dự án giao thông, đô thị, môi trường và nhà ở xã hội.