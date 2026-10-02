TP.HCM dồn lực cho loạt công trình cuối năm
TP.HCM dự kiến khởi công khoảng 9 công trình, hoàn thành khoảng 10 dự án trọng điểm và trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư 12 công trình, dự án nhóm A dịp cuối năm.
Trong quý IV/2026, Sở Xây dựng dự kiến tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư 12 công trình, dự án trọng điểm nhóm A.
Danh mục gồm Quốc lộ 50B; đường mở mới phía Tây Bắc; nâng cấp, mở rộng đường Bùi Công Trừng; mở rộng trục đường Ung Văn Khiêm; đường song hành Phan Văn Hớn; nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Bình và đường Phan Anh - An Dương Vương.
Ngoài ra là 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, gồm các đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật; từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân; từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng và từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi.
Cũng trong quý này, TP.HCM dự kiến khởi công khoảng 9 công trình, gồm cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến Vành đai 3; nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 - TP.HCM.
Các công trình khác gồm nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22; nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh; nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn.
Song song đó, khoảng 10 dự án trọng điểm dự kiến hoàn thành trong quý IV, gồm Vành đai 3, nút giao thông An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Quốc lộ 50; mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2.
Thành phố cũng dự kiến hoàn thành các dự án nâng cấp, mở rộng đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp tại Vũng Tàu; xây mới cầu Cửa Lấp 2; nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng Khu du lịch Thùy Dương tại huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ cùng các dự án khác theo kế hoạch.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tp-hcm-don-luc-cho-loat-cong-trinh-cuoi-nam-541633.html