Xã Kim Anh: Xử lý nghiêm các vi phạm trên diện tích đất rừng Sóc Sơn

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh, từ sau ngày 1-7-2025 đến nay, xã Kim Anh đã ban hành nhiều kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò; đồng thời triển khai giải tỏa các công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Địa phương đã tổ chức cưỡng chế hàng chục công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; vận động chủ các công trình tự khắc phục hậu quả với 15 công trình cùng 37 lán, công trình, hạng mục tạm như sàn gỗ, khung sắt, mái tôn, lều bạt vi phạm trật tự xây dựng. Gần 60 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ, cũng đã được giải tỏa.

Xã Kim Anh giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tiếp tục rà soát, kiểm tra, định vị và lập danh sách các vị trí xây dựng, lấn chiếm vi phạm. Đây là cơ sở để địa phương xây dựng kế hoạch giải tỏa trong các giai đoạn tiếp theo.

Ngày 29-9 vừa qua, UBND xã Kim Anh tiếp tục tổ chức cưỡng chế 6 công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó, tại thôn Thái Vụ, trường hợp ông T.V.T có 2 công trình vi phạm. Một công trình diện tích 208m², kết cấu tường gạch cao khoảng 5,5m, mái lợp tôn xốp; công trình còn lại diện tích 120m², đã thi công phần móng và tường cao khoảng 1,2m.

Một trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng tại xã Kim Anh tự phá dỡ và khắc phục hậu quả sau khi được lực lượng chức năng thông báo kế hoạch cưỡng chế. Ảnh: Sỹ Hào

Tại thôn Phú Thượng, công trình của ông N.B.T có tổng diện tích vi phạm 173,37m², gồm hạng mục xây kè đá dài 50m và công trình xây dựng diện tích 138,37m². Cũng tại thôn này, công trình sân bê tông diện tích 171m² của ông T.Đ.H được xác định vi phạm trật tự xây dựng và phải tháo dỡ.

Tại thôn Liên Thắng, công trình tường bao dài 41,44m của ông Đ.G.K thuộc diện xử lý. Trường hợp ông T.V.H đã qua đời, hiện trạng vi phạm được xác định là phần đất lấn chiếm, xây đoạn tường bao bằng gạch dài 6,74m, cao khoảng 1m, bên trong trồng cây lâu năm.

Ngoài các trường hợp trên, ông L.N.N và ông N.P.H tại thôn Thái Vụ, bà L.T.N tại thôn Phú Sơn cũng thuộc diện cưỡng chế, khắc phục hậu quả trong đợt 2 và đang được hoàn thiện hồ sơ.

Việc liên tiếp kiểm tra, lập hồ sơ, vận động tự khắc phục và tổ chức cưỡng chế cho thấy Kim Anh đang từng bước siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhất là tại những khu vực nhạy cảm về đất đai, thủy lợi và rừng phòng hộ. Đây cũng là cơ sở để địa phương rà soát toàn diện các trường hợp vi phạm, xác định rõ trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định, góp phần lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Liên quan thông tin phản ánh tại khu vực rừng Sóc Sơn địa phận xã Kim Anh xuất hiện nhiều villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 7 bị can để điều tra.

Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng tại thôn Thái Vụ xã Kim Anh ngày 4-9-2026. Ảnh: Sỹ Hào

Trong số 7 bị can bị khởi tố có ông Nguyễn Văn Hòa, cựu Trưởng thôn Minh Tân (nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh), bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Vụ án hiện đang trong quá trình điều tra, xử lý và cơ quan chức năng sẽ thông tin khi có kết luận điều tra.