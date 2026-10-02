Quảng Trị yêu cầu thu hồi gần 34 tỷ đồng vốn tạm ứng từ năm 2024 trở về trước

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, số vốn tạm ứng này là 33,968 tỷ đồng, trong đó có 22,131 tỷ đồng tại các dự án chưa thu hồi theo Kết luận số 1937/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương kiểm tra tiến độ các công trình tại phường Đông Hà.

Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý vốn tạm ứng, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các vướng mắc phát sinh. Các địa phương phối hợp với Kho bạc Nhà nước Khu vực XII rà soát số vốn tạm ứng quá hạn để có biện pháp thu hồi theo quy định.

Đối với các dự án còn dư tạm ứng chưa thu hồi, chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thu hồi vốn, bảo đảm thu hồi hết khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng hoặc dự toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với các khoản tạm ứng quá hạn, các đơn vị phải rà soát, đối chiếu, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Với các khoản có bảo lãnh tạm ứng, phải khẩn trương thực hiện quyền yêu cầu bảo lãnh, không để hết thời hạn bảo lãnh do chậm trễ hoặc thiếu trách nhiệm.

Riêng số tạm ứng 33,968 tỷ đồng phát sinh từ năm 2024 trở về trước, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý, thu hồi. Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Công văn 4782, các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng khoản, gửi Sở Tài chính tổng hợp.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu người đứng đầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả xử lý, thu hồi các khoản tạm ứng thuộc phạm vi quản lý.

Nếu để tạm ứng quá hạn kéo dài do nguyên nhân chủ quan, chậm xử lý hoặc để mất quyền yêu cầu tổ chức bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ, phải xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Kho bạc Nhà nước Khu vực XII được giao đôn đốc chủ đầu tư thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp rà soát, đối chiếu số liệu. Sở Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hằng quý báo cáo UBND tỉnh và tham mưu xử lý các khoản khó thu hồi, kéo dài hoặc có dấu hiệu vi phạm.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thu hồi tối đa số vốn có khả năng thu hồi; xử lý đầy đủ về pháp lý, tài chính và trách nhiệm đối với các khoản không có khả năng thu hồi, đồng thời không để phát sinh mới các khoản tạm ứng quá hạn kéo dài.