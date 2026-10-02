Xã Hòa An trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình khó khăn

Lãnh đạo xã Hòa An trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Trương Lê Thụ, xóm Bản Sẩy.

Gia đình ông Trương Lê Thụ thuộc diện hộ nghèo, có 4 nhân khẩu. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn nhà tạm được dựng bằng cột sắt, mái lợp phi pro xi măng, quây bạt, chật hẹp, điều kiện sinh hoạt không bảo đảm.

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự giúp đỡ của người thân, gia đình ông Trương Lê Thụ đã khởi công xây dựng nhà ở từ tháng 6/2026. Ngôi nhà có diện tích 100 m², được xây dựng kiên cố, đến nay, đang trong quá trình hoàn thiện, bảo đảm điều kiện an toàn để gia đình ổn định cuộc sống.

Tại gia đình, đoàn công tác trao 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, trích từ nguồn kinh phí do Bộ Quốc phòng hỗ trợ. Mong muốn gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, sớm hoàn thiện ngôi nhà đưa vào sử dụng, ổn định nơi ở, yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.