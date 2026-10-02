Vướng mặt bằng, dự án bảo tồn Kinh thành Huế có nguy cơ chậm tiến độ

Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế được phê duyệt năm 2011. Trong đó, hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương) và hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư.

Cụ thể, hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng đang được triển khai thực hiện tại các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành hào, Trấn Bình Đài, Hồ Tịnh Tâm, Đàn Xã Tắc, khu vực tiếp giáp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũ, Hồ Học ải, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ và Thượng thư đường Bộ Công (Lục Bộ)...

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, từ Tây Thành Thủy Quan đến Tây Thành Đài còn vướng 24 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 6 hộ dân ở Eo bầu Tây Dực, Tây Tịnh, Tây Tuy và 18 hộ dân tại khu vực kè ngoài Hộ thành hào.

Đoạn từ Tây thành đài đến Cửa Chánh Bắc vẫn còn vướng 13 hộ dân ở khu vực kè ngoài Hộ Thành hào và Eo bầu Bắc Trung vướng 1 hộ dân. Tại các Eo bầu Nam Hanh, Đông Thái, Đông Trường, Đông Gia, Đông Phụ còn 18 hộ dân....

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban QLDA Di tích Cố đô Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích thuộc dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế có tổng mức đầu tư hơn 497 tỷ đồng triệu đồng. Dự án dự kiến đến cuối năm 2026, tuy nhiên đến nay mới thực hiện đạt trên 65% quy mô dự án được duyệt.

Nguyên nhân, đến nay vẫn còn vướng 361 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, khu vực Thượng thành, Eo bầu, Hộ thành còn 172 hộ, trong đó Thượng thành còn 1 hộ, Eo bầu còn 30 hộ, kè ngoài hộ thành hào còn 141 hộ gây khó khăn, ảnh hưởng đến công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

Theo ông Phạm Hồng Trường, Chủ trì thi công của Công ty Tu bổ Di tích Trung ương, nhà thầu đảm nhận thi công 1.800m kè mặt ngoài đoạn từ Tây Thành đài đến cửa Chánh Bắc. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng khiến công tác thi công gặp khó khăn, chỉ tổ chức thi công tường đoạn. Nhà thầu rất mong địa phương sớm bàn giao mặt bằng để thi công đúng tiến độ.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đến nay đã triển khai hoàn thành 4 hạng mục. Cụ thể, hạng mục Quan Tượng Đài, rà phá bom mìn vật nổ toàn bộ Hộ Thành Hào, tu bổ, tôn tạo Thượng Thành và Eo bầu Nam Thắng, hệ thống kè Hộ Thành hào mặt Nam Kinh thành.

Ở hạng mục Eo Bầu Nam Xương Đài khởi công từ tháng 5/2015 đến năm 2019 đã thi công hoàn thành một hạng mục. Tuy nhiên, còn lại một số hạng mục do vướng mặt bằng khiến dự án chưa thể thi công tiếp.

Hệ thống Thượng Thành và Eo Bầu Nam Hưng, Nam Minh khởi công năm 2017 đến năm 2019, khối lượng thực hiện đạt 70% hợp đồng. Nguyên nhân tại khu vực Eo bầu Nam Hưng vẫn còn 1 hộ dân nằm tại vị trí dốc kéo pháo, với diện tích sử dụng đất 196,5m2 khiến không thể tiếp tục thi công. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào tháng 10 nhưng đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Một hạng mục khách, tu bổ, tôn tạo Thượng thành, Eo bầu và kè Hộ Thành hào đoạn từ Tây Thành đài đến cửa Chánh Bắc có tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng. Công trình có 2 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu số 116 "Tu bổ và tôn tạo Thượng thành, Eo bầu và kè hộ thành hào mặt trong từ Tây Thành Đài đến cửa Chánh Bắc" và gói thầu số 117 "Tu bổ, tôn tạo kè hộ thành hào mặt ngoài từ Tây Thành Đài đến cửa Chánh Bắc".

Đến nay, khối lượng thực hiện đạt hơn 32%, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Tuy nhiên, gần 20 hộ dân tại khu vực Eo bầu Bắc Trung và kè ngoài Hộ Thành hào chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng việc triển khai một số hạng mục.

Tại buổi kiểm tra thực tế tiến độ dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Các cơ quan phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, phương án và thời gian xử lý. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, chính sách liên quan, bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu về tiến độ bảo tồn, tu bổ di tích. Riêng tại khu vực đàn Xã Tắc và hồ Tịnh Tâm, lãnh đạo UBND TP Huế lưu ý trong quá trình giải phóng mặt bằng cần có phương án giữ lại những cây xanh lâu năm, góp phần bảo tồn cảnh quan khu vực. Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương) giai đoạn 1 giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế được thực hiện tại 11 khu vực, diện tích khoảng 25,5ha, liên quan 2.233 hộ dân. Đến nay, có khoảng 1.870 hộ đã bàn giao mặt bằng, đạt khoảng 84%; còn 361 trường hợp chưa bàn giao, chủ yếu vướng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số vấn đề liên quan đất đai.