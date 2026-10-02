Phú Quốc xử lý vi phạm đất đai, thu hồi hơn 19.000m² đất

Lực lượng chức năng Phú Quốc xử lý vi phạm đất đai.

Thực hiện chỉ đạo của UBND đặc khu Phú Quốc, các tổ công tác liên ngành tổ chức rà soát, xử lý các trường hợp chiếm đất Nhà nước quản lý, sử dụng đất sai mục đích tại Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Đông và khu vực hồ nước Cửa Cạn.

Tại Dương Tơ, trong 12 trường hợp có quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính, có 5 trường hợp tự nguyện chấp hành, trả lại đất cho Nhà nước. Với 7 trường hợp còn lại tại Suối Đá, Đường Bào và Suối Lớn, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Tại Dương Đông, các hộ ông Võ Văn Hùng và ông Danh Văn Linh ở khu phố 10 tự nguyện trả lại đất sau khi được vận động.

Trong khi đó, tại Hàm Ninh, lực lượng chức năng cưỡng chế 4 quyết định tại khu phố Bãi Vòng, thu hồi hơn 7.800m² đất bị chiếm dụng. Tại Cửa Dương, 2 trường hợp sử dụng đất sai mục đích ở khu phố Cây Thông Trong bị cưỡng chế.

Riêng khu vực tái định cư hồ nước Cửa Cạn, lực lượng chức năng giải tỏa 6 quyết định đối với 5 hộ dân, thu hồi tổng diện tích 11.410,7m².

Theo chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai song song với xử lý vi phạm. Những trường hợp tự nguyện chấp hành được ghi nhận; các trường hợp không chấp hành bị xử lý theo trình tự pháp luật.