Lâm Đồng thúc giải ngân đầu tư công dịp cuối năm

Ngày 6/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với các xã Đinh Văn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà và Tân Hội thuộc Tổ công tác số 6 của UBND tỉnh.

Nội dung buổi làm việc tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công, công tác khám sức khỏe toàn dân và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Giải ngân hơn 110 tỷ đồng

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, các địa phương cơ bản duy trì đà tăng trưởng, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của 5 địa phương là hơn 165,5 tỷ đồng, chiếm 63,8% tổng nguồn vốn của Tổ công tác số 6. Đến đầu tháng 10, các địa phương đã giải ngân hơn 110,2 tỷ đồng, đạt 66,6% kế hoạch.

Trong đó, xã Đinh Văn Lâm Hà đã giải ngân 26,649 tỷ đồng, đạt 84,65% kế hoạch vốn trước bổ sung. Thu ngân sách do xã quản lý trong 9 tháng đạt 119,857 tỷ đồng, bằng 97,81% dự toán; ước cả năm đạt khoảng 135 tỷ đồng, vượt khoảng 10,2% dự toán.

Tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026, gồm cả vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, là 27,684 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, địa phương giải ngân 16,929 tỷ đồng, đạt 61,03% kế hoạch. Riêng vốn đầu tư công từ ngân sách xã đã giải ngân 10,98/12,228 tỷ đồng, đạt 89,79%.

Xã Phú Sơn Lâm Hà có tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 25,73 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án. Đến ngày 30/9, địa phương giải ngân 15,919 tỷ đồng, đạt 61,87% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 66,258 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch.

Đại diện các đơn vị tham gia buổi làm việc.

Tại xã Tân Hà Lâm Hà, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đến ngày 30/9 đạt 22,328/31,466 tỷ đồng, tương đương 70,96% kế hoạch. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh giải ngân 6,564/13,5 tỷ đồng, đạt 48,62%; nguồn ngân sách xã giải ngân 15,764/17,966 tỷ đồng, đạt 87,74%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 187,514 tỷ đồng, bằng 131% dự toán UBND tỉnh giao.

Đối với xã Tân Hội, giá trị giải ngân đạt 28,462/37,187 tỷ đồng, tương đương 76,5% kế hoạch vốn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 70,651 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch Trung ương giao và 98% kế hoạch địa phương năm 2026.

Về tăng trưởng kinh tế, xã Tân Hà Lâm Hà đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm 10,59%; trong quý III, xã Tân Hội và xã Đinh Văn Lâm Hà lần lượt đạt 9,6% và 9,4%. Thu nhập bình quân đầu người tại các địa phương duy trì trong khoảng 83-88 triệu đồng/người/năm.

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương vẫn gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại xã Tân Hội, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương còn 8 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Nguồn vật liệu phục vụ thi công cũng gặp khó khăn do một số mỏ tạm dừng hoạt động.

Lãnh đạo xã Tân Hà Lâm Hà báo cáo về giải ngân đầu tư công.

Trong khi đó, tại xã Phú Sơn Lâm Hà, một số dự án đầu tư công chịu áp lực về tiến độ khi địa phương phải đồng thời hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công và thanh toán.

Công tác duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cũng là vấn đề được các địa phương quan tâm. Tại xã Tân Hội, hơn 5.500 người dân tộc thiểu số sẽ hết thời hạn được hỗ trợ bảo hiểm y tế từ ngày 31/10/2026. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại xã Tân Hà Lâm Hà hiện đạt 92,5%, thấp hơn chỉ tiêu được giao 95,02%.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ những vấn đề địa phương phản ánh, đồng thời hướng dẫn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn kết luận buổi làm việc.

Tuy nhiên, ông Đinh Văn Tuấn lưu ý tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công còn chưa đáp ứng yêu cầu, thấp hơn mức bình quân 73,7% của 124 xã, phường, đặc khu.

Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng của tỉnh, triển khai hiệu quả Phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026”, đồng thời chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Các địa phương cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, phòng chống đuối nước, phổ biến pháp luật, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, tiết kiệm chi thường xuyên và ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trong cải cách hành chính và thực thi công vụ, các địa phương phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa nhiệm vụ được giao, xác định rõ đầu việc, tiến độ và trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện.