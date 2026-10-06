Tập trung cao độ, quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Thường trực Đảng ủy các xã, phường Bảo Hà, Bảo Thắng, Gia Phú, Bát Xát, Cam Đường, Lào Cai.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 363 km, đi qua 6 tỉnh, thành phố. Đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai dài 143,68 km, qua 12 xã, phường, với 9 ga. Diện tích dự kiến thực hiện giải phóng mặt bằng 828,1 ha.

Thực hiện Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 25/8/2026 của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án tỉnh Lào Cai, đến ngày 2/10, trong tổng số 30 nhiệm vụ được giao có 13 nhiệm vụ đã hoàn thành, 7 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 9 nhiệm vụ thường xuyên và 1 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đối với Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 21/9/2026, có 3 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 1 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án tái định cư và đề xuất, kiến nghị.

Đối với công tác tái định cư, toàn tỉnh dự kiến thực hiện 38 khu tái định cư; trong đó 28 khu đã triển khai xây dựng, 3 khu hoàn thành, 3 khu có sẵn quỹ đất, 22 khu đang thi công và 10 khu đang chuẩn bị đầu tư.

Công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được các địa phương tập trung triển khai thực hiện.

Tại phường Lào Cai, diện tích dự kiến giải phóng mặt bằng khoảng 116 ha, liên quan 110 hộ dân và 60 tổ chức; đã hoàn thành thống kê, kiểm đếm 80 hộ dân và 38 tổ chức; phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 34 hộ.

Phường Cam Đường có khoảng 2,2 ha cần giải phóng mặt bằng, liên quan 4 hộ dân và 1 tổ chức, đã hoàn thành kiểm kê, thống kê và lập phương án sơ bộ.

Tại xã Bảo Thắng, công tác kiểm đếm thực địa được triển khai từ ngày 30/9, đến hết ngày 1/10 đã kiểm đếm 35 hộ. Xã Gia Phú và Bảo Hà bắt đầu kiểm đếm thực địa.

Tại buổi làm việc, các địa phương, đơn vị đã báo cáo, trao đổi làm rõ tiến độ kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khó khăn phát sinh do hướng tuyến, ranh giới giải phóng mặt bằng thay đổi; nhu cầu tái định cư và việc bố trí nguồn vốn. Theo đó, việc thay đổi hồ sơ hướng tuyến, ranh giới giải phóng mặt bằng nhiều lần khiến các địa phương phải đo đạc, thống kê, kiểm đếm điều chỉnh, bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và tâm lý của người dân.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu ý kiến.

Đại diện các địa phương kiến nghị tỉnh và các sở, ngành quan tâm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; xem xét điều chỉnh ranh giới giải phóng mặt bằng hoặc thu hồi hết diện tích đất ở còn lại; bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ảnh hưởng đến kết cấu, công năng nhà ở; bổ sung các dự án liên quan để có cơ sở di chuyển, sắp xếp các tổ chức, hộ dân; đồng thời hướng dẫn việc xử lý tài sản của tổ chức sau bồi thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi với từng địa phương trong quá trình làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh yêu cầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư làm rõ tiến độ triển khai từng nhiệm vụ, nhất là những nội dung còn chậm; xác định cụ thể khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cũng như thời gian hoàn thành.

Đối với các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các địa phương cần rà soát kỹ từng trường hợp, chủ động tháo gỡ từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung cao độ, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cấu các đơn vị, địa phương tập trung cao độ thực hiện các dự án tái định cư.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai các khu tái định cư, dự án hạ tầng phục vụ tái định cư, không để chậm bố trí nơi ở, nơi sản xuất công nghiệp mới. Các địa phương đẩy nhanh kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Về tiến độ, đồng chí Nguyễn Thế Phước yêu cầu trước ngày 31/12/2026 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo kế hoạch; trong quý II/2027 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, khẩn trương xây dựng phương án di chuyển hạ tầng kỹ thuật, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, quá trình thực hiện phải tuân thủ quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không để tồn đọng kéo dài. Các nội dung đã thống nhất phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, không né tránh trách nhiệm, quyết tâm bảo đảm tiến độ Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng nói chung theo kế hoạch đề ra.