Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà dự Lễ khởi công các dự án tại xã Phù Đổng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự và thực hiện nghi thức khởi công các dự án.

Cùng dự có cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố, lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND-UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã, cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án. Ảnh: Văn Tuyến

Khởi công đồng loạt 19 dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh cho biết: Xã Phù Đổng có vị trí tại khu vực phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội, theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt, xã Phù Đổng nằm trong Trung tâm đô thị phía Đông, Cực tăng trưởng phía Đông và Trục động lực phát triển Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Văn Tuyến

Xã đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của Trung ương và thành phố như: Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống - cầu đường sắt Đuống; Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng... Song song với đó, xã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn được giao. Trong năm 2026, UBND xã thực hiện 31 dự án với tổng mức đầu tư gần 7.650 tỷ đồng.

Xã đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công đồng loạt 19 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 3.087 tỷ đồng, trong đó: 2 dự án thẩm quyền cấp thành phố với tổng mức đầu tư 1.588 tỷ đồng, gồm: Dự án xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao, trên khu đất khoảng 5,4 ha, tổng mức đầu tư 796 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, quy mô khoảng 23ha, tổng mức đầu tư 793 tỷ đồng . Cùng với 17 dự án thuộc thẩm quyền cấp xã thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục và văn hóa, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Hình ảnh tổng thể quy mô các dự án thực hiện trên địa bàn xã. Ảnh: Văn Tuyến

Ngoài ra, xã Phù Đổng hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã đối với 11 dự án trên địa bàn, trong đó 2 dự án trọng điểm gồm: Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống - cầu đường sắt Đuống và Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn xã Phù Đổng. Với tổng diện tích thu hồi là 164,5 ha...

Đại diện nhân dân xã Phù Đổng phát biểu hưởng ứng tại Lễ khởi công

Đại diện nhà cho các Nhà thầu tham phát biểu hưởng ứng buổi Lễ. Ảnh:Văn Tuyến

Các dự án khởi công, phải tổ chức triển khai ngay, bám sát tiến độ đã đề ra

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận biểu dương cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Phù Đổng đã có nhiều cố gắng, chủ động và quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng - một việc khó, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và cuộc sống của người dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi Lễ: Ảnh: Văn Tuyến

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã nhận được chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ của người dân về chủ trương của thành phố và địa phương. Sự đồng thuận ấy là điều thành phố hết sức trân trọng. Khi chủ trương đúng, chính sách rõ, cán bộ trách nhiệm và người dân đồng thuận thì những việc khó vẫn có thể làm được.

Để các dự án được triển khai thực chất, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: Đốivới các dự án khởi công, phải tổ chức triển khai ngay, bám sát tiến độ đã đề ra. Các chủ đầu tư, đơn vị thi công cần chuẩn bị tốt nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn, chất lượng và tuân thủ đúng quy định.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động sẽ trực tiếp tham gia triển khai các dự bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, an toàn, đúng kỹ thuật.

Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu tiếp tục tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn lại. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chính sách; đồng thời quan tâm đầy đủ đến đời sống, việc làm, sinh kế và việc ổn định cuộc sống của các hộ dân có đất thu hồi. Cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng phải tiếp tục gần dân, nghe dân, giải thích rõ để người dân hiểu, chia sẻ và đồng hành. Những kiến nghị chính đáng cần được xem xét, giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ. Ảnh: Văn Tuyến

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục đồng hành chặt chẽ với địa phương. Việc gì thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết; không đùn đẩy, không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ chung.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tin tưởng với truyền thống đoàn kết của địa phương, với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các đơn vị, người lao động và trên hết là sự đồng thuận của nhân dân, xã Phù Đổng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Tuyến

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền cho biết, trong thời gian tới, xãtiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.