Vững bước trưởng thành

Vượt khó xây dựng, trưởng thành

Ngày 31-10-2006, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 179/2006/QĐ-QP thành lập Trường bắn Quốc gia khu vực 2 thuộc Quân khu 5, tiền thân của Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 ngày nay.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 chuẩn bị các mặt công tác, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của các đơn vị. Ảnh: Đinh Ngọc

Những ngày đầu thành lập, đơn vị đối mặt với nhiều khó khăn do quân số ít, địa hình đồi núi xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn. Cán bộ, chiến sĩ phải dựng lán trại ở tạm, vừa ổn định sinh hoạt, vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vận động nhân dân, thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện xây dựng thao trường.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm vượt khó, Trung tâm từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Năm 2012, Bộ Tổng Tham mưu ban hành Quyết định số 696/QĐ-TM về quy hoạch tổng thể, quy mô xây dựng Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2, tạo cơ sở để đơn vị phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Hiện nay, Trung tâm đảm nhiệm công tác bảo đảm, phục vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và thử nghiệm vũ khí theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, đơn vị đón từ 5.000 - 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị trong toàn quân đến thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 tham gia hoạt động dân vận tại xã Bình Phú. Ảnh: ĐVCC

Trung tâm đã phục vụ nhiều hoạt động quan trọng như huấn luyện đội tuyển Tăng và Thợ quân khí tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games), hội thao “Khẩu đội pháo binh toàn năng” toàn quân, các hội thi chuyên ngành và diễn tập MT-22. Qua từng nhiệm vụ, năng lực tổ chức, điều hành và phối hợp hiệp đồng của đơn vị ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm còn quản lý, bảo vệ đất quốc phòng, rừng đầu nguồn; tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ 231 ha rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động giúp đỡ nhân dân.

Nâng cao năng lực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên cùng vai trò của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị là những nhân tố quan trọng làm nên thành tích của Trung tâm. Đảng ủy chú trọng quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm và phương pháp công tác khoa học.

Đại tá Đỗ Ngọc Sơn - Chính ủy Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (thứ 7 từ phải sang) cùng cán bộ Trung tâm trao tặng quà cho bà con khó khăn xã Bình Phú nhân dịp tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐVCC

Trao đổi về nhiệm vụ thời gian tới, đại tá Đỗ Ngọc Sơn, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2, nhấn mạnh: Đảng ủy Trung tâm xác định nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng là nhiệm vụ then chốt. Trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giữ vững đoàn kết, thống nhất, gắn xây dựng Đảng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Về nhiệm vụ chuyên môn, Đại tá Văn Tấn Anh - Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 - cho biết: Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức điều hành và bảo đảm phục vụ huấn luyện, diễn tập.

Đơn vị chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, bảo vệ rừng và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, CNCH và các hoạt động an sinh xã hội.

20 năm xây dựng và trưởng thành đã tạo nền tảng vững chắc để Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 tiếp tục phát triển. Phát huy truyền thống “trung thành, anh dũng, mưu trí, sáng tạo, khoa học chuẩn xác, đoàn kết hiệp đồng, trưởng thành toàn diện”, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị quyết tâm đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng LLVT Quân khu 5 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.