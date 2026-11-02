Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 10-2026

Dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Tháng 10-2026, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu, an ninh mạng, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Diễn tập phòng thủ dân sự ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 và diễn tập bắn đạn thật của một số đơn vị được chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu. Công tác chuẩn bị diễn tập Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Quân đoàn 12 được triển khai tích cực.

Các lực lượng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các hoạt động chống phá trên tuyến biên giới, biển, đảo; duy trì lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển và hải đội dân quân thường trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm; quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, toàn quân đã điều động hơn 12.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 540 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao được triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng, an toàn. Các đội tuyển thể thao Quân đội giành 102 huy chương các loại. Toàn quân duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, số vụ việc vi phạm giảm 4,77% so với tháng 9-2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, tuyên truyền được chú trọng; việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc. Quân đội đoạt giải cao tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu cấp Trung ương. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng, với hơn 700 tập thể, cá nhân được xét duyệt, đề nghị khen thưởng.

Công tác dân vận, chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được triển khai hiệu quả. Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, toàn quân đã tìm kiếm, quy tập được 3.895 hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận, bảo quản gần 130.600 mẫu hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 34/34 tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu đã làm rõ những kết quả nổi bật, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt, phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương; rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nghị quyết lãnh đạo năm và nghị quyết thường kỳ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội Quân đội, nhất là trong tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật tại các kỳ họp Quốc hội. Từ thực tiễn diễn tập của các đơn vị, địa phương, cần chú trọng tổng kết, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng như Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, trách nhiệm, chủ động triển khai hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhất là chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4; diễn tập khu vực phòng thủ TP Quảng Ninh đạt kết quả tốt.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, an toàn diễn tập Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12 và các cuộc diễn tập có bắn đạn thật.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, hội thi, hội thao. Tổ chức giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 chặt chẽ, đúng quy định; nâng cao chất lượng xây dựng, hoạt động của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và ban chỉ huy quân sự cấp xã; tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, giữ vững đơn vị ổn định, an toàn trong mọi hoạt động.

Cùng với đó, chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tích cực chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 và kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2027. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ; chăm lo đời sống, sức khỏe bộ đội, tăng cường an toàn doanh trại, kho tàng, trạm xưởng và trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm công tác tài chính, thanh tra, pháp chế, kiểm toán; triển khai hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số...