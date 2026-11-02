Xã Bắc Tân Uyên đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần dân

Đưa y tế đến gần từng nhà

Ở xã Bắc Tân Uyên, việc khám sức khỏe được mở rộng ra ngoài trạm y tế. Những buổi khám được tổ chức tại trường học, khu chợ, văn phòng các ấp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ hơn.

Lịch khám được thông tin qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt cộng đồng. Mặt trận, đoàn thể, công an, nhà trường và Ban điều hành các ấp cùng vận động người dân tham gia.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên, cho biết địa phương xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân là việc làm thường xuyên, không chỉ gói gọn trong những đợt khám tập trung. Vì vậy, xã huy động các lực lượng cùng đưa dịch vụ y tế đến gần dân.

Với người cao tuổi hoặc hạn chế đi lại, điểm khám gần nhà là thuận lợi thiết thực. Bà Lê Thị Ngọc Ánh, ở ấp 17, chia sẻ: “Có điểm khám gần nơi ở, chúng tôi đỡ phải đi xa, mất ít thời gian hơn. Được kiểm tra sức khỏe và nghe nhân viên y tế tư vấn, tôi cũng biết thêm cách chăm sóc bản thân, gia đình yên tâm hơn”.

Với những trường hợp cần được theo dõi thường xuyên; người mắc bệnh mạn tính phải quản lý lâu dài, người già yếu khó tự đến cơ sở y tế,... Trạm Y tế xã triển khai thí điểm mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”, với 6 đội phụ trách các khu vực.

Người dân được khám và làm các xét nghiệm, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh và chủ động chăm sóc sức khỏe

Các đội được phân công quản lý, chăm sóc 2.287 người thuộc 1.168 hộ gia đình, chiếm khoảng 7,72% dân số toàn xã. Các đội đến từng hộ gia đình, lập hồ sơ sức khỏe, thăm khám, tư vấn và theo dõi người mắc bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Với người cao tuổi yếu sức, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính hoặc khó đi lại được quan tâm thi nhân viên y tế đến nhà để kiểm tra chỉ số, hướng dẫn dinh dưỡng, sinh hoạt, dùng thuốc an toàn; khi có dấu hiệu bất thường sẽ được Trạm Y tế hỗ trợ hoặc chuyển tuyến.

Sau thời gian triển khai, các đội đã thực hiện chăm sóc sức khỏe cho 2.183 đối tượng, đạt 95,4% số người được phân công quản lý. Kết quả này cho thấy các đội đã từng bước đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến tận hộ gia đình, nhất là những người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và người gặp khó khăn trong đi lại.

Thêm điểm tựa cho người cao tuổi

Từ chăm sóc tại nhà, xã Bắc Tân Uyên còn thành lập mô hình “Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng” tại Điểm Y tế 2 - Trạm Y tế xã . Trước mắt, mô hình tập trung ở các ấp 16, 17 và 18, ưu tiên người cao tuổi khó khăn, sống neo đơn, mắc bệnh mạn tính, suy giảm vận động hoặc có nguy cơ té ngã.

Tại đây, người cao tuổi được theo dõi sức khỏe ban đầu, tư vấn, hướng dẫn tự chăm sóc, tập dưỡng sinh và phục hồi chức năng phù hợp. Văn nghệ, đọc sách, giao lưu giúp người cao tuổi gặp gỡ, chia sẻ, duy trì tinh thần lạc quan và cảm giác được quan tâm.

Bên cạnh các mô hình trên, xã tiếp tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ, rà soát và vận động những trường hợp chưa tham gia. Đến ngày 31-10-2026, toàn xã có 22.615 người được khám và nhập liệu, đạt 76,4%. Địa phương tiếp tục hỗ trợ những người chưa được tiếp cận.