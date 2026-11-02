Trung đoàn 877 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chỉ huy năm 2026

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Trong thời gian diễn tập, Trung đoàn 877 đã quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch diễn tập; tổ chức vận hành cơ chế chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống sát thực tế. Nội dung thực binh bắn chiến đấu tổ chức đúng ý định, phương án, phát huy tốt trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động, hiệp đồng và sức mạnh tổng hợp của đơn vị. Quá trình diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và kỹ thuật.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, tổ đạo diễn và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 tham gia diễn tập. Đồng chí chỉ huy trưởng nhấn mạnh, cuộc diễn tập đã bám sát phương châm “Thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”, thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp; trình độ tham mưu, tổ chức hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống của cơ quan, đơn vị ngày càng vững chắc. Đồng chí yêu cầu Trung đoàn tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung bắn đạn thật, bảo đảm đúng phương án, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ CHQS tỉnh đánh giá Trung đoàn 877 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; tặng quà các tập thể tham gia thực binh bắn chiến đấu.