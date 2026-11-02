Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì các hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị diễn tập, việc hoàn thiện kịch bản, chương trình và các điều kiện bảo đảm tổ chức; kết quả rà soát khối lượng công việc, xác định vị trí việc làm và nhu cầu biên chế.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những nội dung trên và một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, hoạt động của Đảng ủy và HĐND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự chủ động của Văn phòng và các cơ quan liên quan trong triển khai nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu việc xây dựng báo cáo, đánh giá phải bảo đảm khách quan, trung thực, số liệu chính xác, có căn cứ, phản ánh đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục.

Đối với công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm kế hoạch, rà soát kỹ kịch bản, quy trình điều hành và các điều kiện phục vụ.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chương trình diễn tập phải bảo đảm tổng thời lượng không quá 90 phút; các nội dung báo cáo, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn cần ngắn gọn, đúng trọng tâm.

Công tác chuẩn bị trang phục, trang thiết bị, phương tiện, âm thanh và bố trí lực lượng phải được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra nghiêm túc, đúng kịch bản và yêu cầu đề ra.

Về xác định vị trí việc làm và nhu cầu biên chế, đồng chí nhấn mạnh phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và khối lượng công việc thực tế; lượng hóa cụ thể thời gian, số lượng công việc và nhu cầu nhân lực, bảo đảm khách quan, khoa học, có tính thuyết phục và khả năng giải trình.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, đồng thời tính toán nhu cầu nhân lực phù hợp với định hướng phát triển đến năm 2030.

Đối với các nội dung giám sát, đánh giá và xây dựng báo cáo, đồng chí yêu cầu các ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở kết quả thực tế, bảo đảm số liệu và nhận định chính xác, phản ánh đầy đủ những vấn đề cần khắc phục.