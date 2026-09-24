Vui Trung thu, đừng đánh đổi mất an toàn

Nguy hiểm luôn rình rập trên thùng xe

Những ngày cận Trung thu, hình ảnh các đoàn múa lân, nhóm thiếu niên tổ chức rước đèn, diễu hành trên đường phố thường tạo nên không khí vui tươi, náo nhiệt.

Nhiều địa phương tổ chức hoạt động vui chơi Trung thu

Tuy nhiên, việc sử dụng xe tải, xe công nông, xe ba gác, xe kéo... để chở người trên thùng xe hoặc thực hiện các hoạt động diễu hành không đúng quy định có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Theo khuyến cáo của Công an Thanh Hóa, trong dịp Trung thu năm 2026, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó chú trọng các trường hợp rước đèn, sử dụng linh vật hoặc chở người trên thùng xe không đúng quy định.

Thực tế, người ngồi trên thành, thùng hoặc mui xe không được bảo vệ như người ngồi trong khoang hành khách. Khi phương tiện phanh gấp, chuyển hướng, vào cua hoặc xảy ra va chạm, người ngồi phía trên rất dễ mất thăng bằng, bị hất khỏi xe và ngã xuống đường.

Tuân thủ các quy định an toàn khi tổ chức các hoạt động vui Trung thu

Đặc biệt, khi tham gia giao thông trong khu vực đông người, chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể khiến người trên thùng xe bị thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bên cạnh nguy cơ đối với người được chở, những hoạt động tụ tập, diễu hành dưới lòng đường còn có thể gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự công cộng và an toàn của những người tham gia giao thông khác.

Đừng biến niềm vui Trung thu thành nỗi ân hận

Để bảo đảm Trung thu diễn ra vui tươi, an toàn, Công an Thanh Hóa khuyến cáo các đoàn múa lân, nhóm thanh thiếu niên không sử dụng vỉa hè, lòng đường để tụ tập, diễu hành gây mất trật tự; không sử dụng xe tải, xe công nông, xe ba gác hoặc các phương tiện khác để chở người trái quy định.

Hoạt động tổ chức Trung thu diễn ra sôi động, nhất là trên các tuyến phố

Các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý con em, không để trẻ tham gia các hoạt động giao thông nguy hiểm, đặc biệt là ngồi trên thùng xe, mui xe hoặc các vị trí không dành cho người ngồi.

Đối với chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tuyệt đối không vì phục vụ hoạt động vui chơi, rước đèn mà chở người sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trung thu là để sẻ chia niềm vui, không phải đánh đổi bằng sự an toàn. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy cùng nâng cao ý thức, để tiếng trống lân, ánh đèn ông sao và nụ cười trẻ thơ được trọn vẹn trên mọi nẻo đường.