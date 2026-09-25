'Vầng trăng yêu thương' dành cho bệnh nhi Bệnh viện Đa khoa Hà Giang

Đại diện các nhà tài trợ trao quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

Các bệnh nhi cùng phá cỗ tại chương trình “Vầng trăng yêu thương”.

Trong không khí vui tươi của đêm hội, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân, phá cỗ và nhận quà Trung thu. Tại chương trình, các nhà tài trợ trao 140 suất quà cho bệnh nhân nhi. Đây là năm thứ 10 Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tổ chức đêm Trung thu cho bệnh nhi, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đội ngũ y, bác sĩ và các nhà tài trợ, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa.