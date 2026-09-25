Tiếng nói từ cơ sở: Việc làng, dân cùng bàn

Chi bộ thôn Chản có 61 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ lãnh đạo thôn tổ chức thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, thôn là một trong những địa phương nằm ở tốp đầu của xã về kết quả thu nộp các loại quỹ; bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

Đồng chí Giáp Văn Toản rà soát bản đồ quy hoạch sử dụng đất phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ địa phương.

Đặc biệt, mới đây, để nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn, thôn huy động Nhân dân đóng góp công sức, hiến hơn 100 m2 đất thổ cư, phá dỡ tường bao, góp phần mở rộng hành lang tuyến đường dài gần 700m, rộng hơn 5m, thuộc khu vực Chản Đồng cũ, do xã đầu tư.

Ngoài ra, vận động con em quê hương làm ăn kinh tế xa và người dân đóng góp kinh phí để cứng hóa, mở rộng đoạn đường đất có chiều dài hơn 120m, rộng 4m, tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân và tạo sự kết nối tốt hơn giữa các khu vực trong thôn….

Để có được kết quả trên, theo Bí thư Chi bộ Giáp Văn Toản, kinh nghiệm của thôn Chản là phát huy dân chủ trong Đảng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đó, mỗi việc trong thôn đều được chi ủy rà soát, lựa chọn, thống nhất đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Quá trình sinh hoạt khơi gợi tinh thần thẳng thắn, cởi mở trong thảo luận của đảng viên để tập trung trí tuệ tập thể. Những việc trọng tâm cần huy động nguồn lực trong dân, chi bộ thực hiện chặt chẽ quy trình. Trong đó, ban hành nghị quyết chuyên đề, sau đó tổ chức triển khai đến ban quản lý, ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt tới Nhân dân. Các khoản thu, chi trong thôn đều được định kỳ thông báo đến với người dân thông qua các cuộc họp dân. Những khoản đóng góp của dân, ủng hộ của các mạnh thường quân khi đầu tư thực hiện các công trình, dự án cũng đều được công khai sau khi quyết toán…

Đồng chí Bí thư Chi bộ khẳng định, phát huy tốt dân chủ, nhiều năm qua Chi bộ thôn Chản giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất và tạo được đồng thuận trong dân. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nhờ vậy được thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh, giàu đẹp.