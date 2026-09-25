Thủ tướng Canada gửi lời chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên Facebook

“Chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Canada. Hôm nay đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Việt Nam trong lịch sử Canada. Đây là cơ hội để chúng ta nâng cao tầm nhìn và những mục tiêu mà hai nước có thể đạt được vì lợi ích của người dân. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm bắt cơ hội này”, ông Mark Carney đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức.

Thủ tướng Canada chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Canada nhấn mạnh: “Việt Nam là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Canada trong khối ASEAN. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và tôi đã khởi động một quan hệ đối tác chiến lược mới, quan trọng, nhằm đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn nữa: mở rộng thương mại, tăng cường an ninh năng lượng, cũng như làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, nông sản - thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác”.

Trước đó, tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney đánh giá quan hệ Việt Nam - Canada có những bước phát triển tích cực trong hơn 50 năm qua và nhất trí xây dựng chương trình hành động cụ thể.

Hai bên thống nhất thúc đẩy trao đổi cấp cao, mở rộng thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng và phát huy CPTPP; khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư tại Việt Nam, nghiên cứu mở đường bay thẳng và sớm hoàn tất đàm phán FTA ASEAN - Canada.

Các lĩnh vực ưu tiên mới gồm khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, LNG và năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai nước cũng tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, an ninh mạng, biển, gìn giữ hòa bình và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Về khu vực và quốc tế, hai bên ủng hộ chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Carney cũng nhận lời thăm Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Ông khẳng định việc Canada thiết lập quan hệ đối tác chiến lược mới với Việt Nam sẽ “mang lại nhiều cơ hội hơn cho người lao động và các doanh nghiệp của chúng ta, đồng thời tạo dựng một tương lai vững chắc hơn cho cả hai quốc gia”.

Thủ tướng Canada đăng tải những hình ảnh nổi bật khi đón và làm việc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Những điểm chính trong Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn, dựa trên tôn trọng lẫn nhau, lợi ích cân bằng, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Quan hệ mới được xây dựng trên 8 trụ cột hợp tác, gồm hợp tác song phương, khu vực và đa phương; thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế; giao thông, chuỗi cung ứng và hạ tầng; chuyển đổi số, AI, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo; an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững; an ninh lương thực và nông nghiệp - thực phẩm; quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp; giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên cam kết tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác nghị viện và phối hợp tại Liên Hợp Quốc, APEC, ASEAN, CPTPP và Cộng đồng Pháp ngữ La Francophonie. Về kinh tế, hai nước thúc đẩy thương mại, đầu tư, mở rộng chuỗi cung ứng, tận dụng CPTPP và hỗ trợ sớm hoàn tất FTA ASEAN - Canada. Hai bên ưu tiên hợp tác về AI, chuyển đổi số, an ninh mạng, bán dẫn, công nghệ lượng tử và đổi mới sáng tạo; đồng thời mở rộng hợp tác năng lượng, gồm LNG, hydrogen, năng lượng tái tạo và nghiên cứu tiềm năng điện hạt nhân dân sự. Hai nước cũng tăng cường phối hợp về biến đổi khí hậu, môi trường, nông nghiệp và an ninh lương thực. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên thúc đẩy đối thoại, gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và thực thi pháp luật. Việt Nam và Canada tái khẳng định ủng hộ đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; đối với tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở ở Biển Đông; và đối với việc tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của mình, như được xác lập theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Về con người, hai nước mở rộng hợp tác giáo dục, học bổng, nghiên cứu, văn hóa, du lịch và giao lưu cộng đồng. Hai Bộ trưởng Ngoại giao sẽ phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động để triển khai các mục tiêu của quan hệ Đối tác Chiến lược.