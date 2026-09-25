'Trẩy hội Trăng rằm 2026' mang đến một đêm Trung thu đoàn viên

BTC và các nghệ sĩ, diễn viên, các em thiếu nhi trong chương trình "Trẩy hội trăng rằm"

Chương trình hướng tới tạo không gian vui chơi, giao lưu, thưởng thức nghệ thuật cho thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu, đồng thời góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống và lan tỏa tinh thần đoàn viên, sẻ chia.

NSND Lệ Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức khối Văn hoá nghệ thuật phát biểu tại chương trình

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc dành cho thiếu nhi do đạo diễn Nguyễn Như Khôi đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn.

Các tiết mục trong chương trình gồm Em đi xem hội trăng rằm; Rock vầng trăng; Ý nghĩa Trung thu; Tạo hình trên đôi giày trượt; Vui tết Trung thu; Mùa xuân đầu tiên; Phù thủy; Giấc mơ; Liên khúc "Rước đèn tháng 8 - Chiếc đèn ông sao” và các tiết mục Chú Cuội ngồi gốc cây đa, Rock hạt gạo trăng...

Một nội dung được chú trọng trong chương trình là trao quà Trung thu cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, con gia đình liệt sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam và Hải Phòng. Hoạt động nhằm mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những gia đình có đóng góp, hy sinh cho đất nước.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình

Phát biểu tại chương trình, NSND Lệ Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức khối Văn hoá nghệ thuật, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp trở về với những giá trị truyền thống, nhớ về cội nguồn và trao truyền những điều tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Những món quà gửi tới con em các gia đình thương binh, liệt sĩ được xem như một lời tri ân, góp phần để các em hiểu thêm về gia đình, quê hương và những người đã hy sinh cho cuộc sống bình yên hôm nay.

BTC trao quà Trung thu cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, con gia đình liệt sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam và Hải Phòng

Khép lại chương trình là thông điệp về đoàn viên, tri ân và trao truyền các giá trị văn hóa. Ban Tổ chức kỳ vọng những ký ức đẹp về một mùa trăng tuổi thơ, cùng tình yêu gia đình, quê hương và lòng biết ơn, sẽ được tiếp nối qua các thế hệ.