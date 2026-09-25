Quan tâm, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhi

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 50 suất quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). (Ảnh: chinhphu.vn)

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 50 suất quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Trong không khí thân mật, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhi, đồng thời bày tỏ mong muốn gia đình của các bệnh nhi luôn giữ gìn sức khỏe, động viên nhau, cùng các cháu vượt qua khó khăn.

Ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi Trung ương thời gian qua, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Bệnh viện tiếp tục quan tâm đặc biệt, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhi; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu; từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị của trẻ em.

Đặc biệt, Bệnh viện cần quan tâm tới những bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng, để các cháu có thêm cơ hội tiếp cận với những phương pháp điều trị tiên tiến, rút ngắn thời gian điều trị.