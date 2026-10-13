Có tiền trong tài khoản, đừng vội gửi tiết kiệm nếu chưa tính 5 điều này

Bạn sắp cần dùng đến khoản tiền này

Nếu vài tháng tới cần tiền đóng học phí, mua xe, sửa nhà hoặc thực hiện một kế hoạch lớn, gửi toàn bộ khoản tiền vào kỳ hạn dài có thể khiến bạn khó xoay xở khi đến lúc cần.

Khi rút tiền gửi trước hạn, người gửi thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định áp dụng, thay vì mức lãi suất ban đầu. Vì vậy, với khoản tiền đã có kế hoạch sử dụng trong thời gian ngắn, giữ lại một phần ở nơi dễ tiếp cận có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

Điều quan trọng không phải là có nên gửi tiết kiệm hay không, mà là khoản tiền đó có thể để yên trong bao lâu.

Bạn chưa có khoản tiền dự phòng

Xe hỏng, cần sửa nhà, phát sinh việc gia đình hoặc thu nhập giảm đột ngột đều có thể khiến bạn cần tiền ngay lập tức.

Nếu toàn bộ số tiền đang có đều nằm trong các khoản tiết kiệm kỳ hạn dài, bạn có thể phải rút trước hạn khi phát sinh việc bất ngờ. Khi đó, sự linh hoạt đôi khi quan trọng hơn khoản lãi dự kiến nhận được.

Nếu chưa có quỹ dự phòng, bạn nên cân nhắc dành riêng một khoản tiền dễ sử dụng trước khi gửi phần còn lại. Quy mô quỹ này phụ thuộc vào chi phí sinh hoạt, số người cần chu cấp và mức độ ổn định của thu nhập.

Mỗi tháng bạn vẫn có nhiều khoản phải chi

Có tiền trong tài khoản chưa chắc đồng nghĩa với việc đó là tiền nhàn rỗi.

Nếu vẫn phải trả tiền thuê nhà, học phí, chi phí sinh hoạt, trả nợ hoặc các hóa đơn định kỳ, số tiền đang có có thể sẽ tiếp tục được sử dụng trong thời gian tới.

Thay vì gửi toàn bộ vào một kỳ hạn dài, hãy tính trước các khoản phải chi và chỉ cân nhắc gửi phần tiền chưa cần dùng. Cách này giúp bạn hạn chế tình huống phải rút tiết kiệm trước hạn để trang trải những nhu cầu đã biết từ trước.

Thu nhập chưa ổn định

Với người có thu nhập đều đặn, việc dành riêng một khoản tiền trong vài tháng hoặc một năm thường dễ tính toán hơn. Ngược lại, nếu thu nhập thay đổi theo từng tháng, công việc chưa ổn định hoặc đang có kế hoạch chuyển việc, khoản tiền tưởng như nhàn rỗi hôm nay có thể trở thành nguồn chi tiêu thiết yếu trong thời gian ngắn.

Trong trường hợp này, giữ lại một phần tiền linh hoạt giúp bạn chủ động hơn khi dòng tiền biến động. Khi thu nhập ổn định trở lại, bạn có thể đánh giá số tiền thực sự chưa cần dùng để lựa chọn kỳ hạn gửi phù hợp.

Bạn chưa biết khi nào sẽ cần đến số tiền này

Có một khoản tiền chưa dùng đến nhưng chưa xác định được thời điểm cần sử dụng là tình huống khá phổ biến.

Nếu chưa chắc có thể để tiền trong bao lâu, bạn không nên chỉ chọn kỳ hạn dài vì mức lãi suất hấp dẫn hơn. Thay vào đó, có thể cân nhắc chia khoản tiền thành nhiều phần, gửi ở các kỳ hạn khác nhau hoặc chọn kỳ hạn ngắn hơn để tăng tính linh hoạt.

Cách làm này giúp bạn không phải rút toàn bộ khoản tiết kiệm chỉ vì một phần tiền phát sinh nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, kỳ hạn và cách chia tiền vẫn cần dựa trên kế hoạch chi tiêu thực tế của mỗi người.

Gửi tiết kiệm phù hợp với khoản tiền có thể để riêng trong một khoảng thời gian nhất định. Trước khi quyết định, bạn nên nhìn lại các khoản chi sắp tới, quỹ dự phòng hiện có và khả năng thu nhập thay đổi, thay vì chỉ so sánh lãi suất giữa các ngân hàng.

Nếu tiền có thể cần dùng bất cứ lúc nào, giữ một phần ở trạng thái linh hoạt sẽ giúp bạn chủ động hơn. Khi đã xác định được khoản nào thực sự chưa cần sử dụng, bạn mới nên cân nhắc kỳ hạn, cách chia sổ và mức lãi suất phù hợp.

Mục tiêu không phải là tránh gửi tiết kiệm, mà là gửi đúng khoản tiền, đúng thời điểm và đúng kỳ hạn, để vừa có thêm tiền lãi vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính cá nhân.