Nếu không được phát hiện, điều trị và kiểm soát đúng cách, bệnh có thể dẫn đến tiêu xương ổ răng, răng lung lay và cuối cùng là mất răng.

Nội dung 1. Viêm quanh răng gây hệ lụy gì? 2. Vệ sinh răng miệng đúng cách để phòng bệnh 3. Người mắc bệnh toàn thân cần đặc biệt lưu ý

1. Viêm quanh răng gây hệ lụy gì?

Viêm quanh răng là tình trạng viêm nhiễm ảnh hưởng đến các mô quanh răng, trong đó có lợi, dây chằng quanh răng và xương ổ răng. Bệnh thường liên quan mật thiết đến sự tích tụ mảng bám vi khuẩn và cao răng, đặc biệt khi vệ sinh răng miệng không tốt.

Ở giai đoạn tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện lợi sưng đỏ, dễ chảy máu khi chải răng hoặc thậm chí chảy máu tự phát. Cao răng có thể tích tụ nhiều ở trên và dưới đường viền lợi. Khi bệnh tiến triển, túi quanh răng hình thành và có thể xuất hiện dịch hoặc mủ khi thăm khám.

Một số dấu hiệu khác gồm hơi thở có mùi khó chịu, lợi tụt làm lộ chân răng, răng nhạy cảm, răng lung lay hoặc thay đổi vị trí. Trên phim X-quang, bác sĩ có thể nhận thấy tình trạng tiêu xương ổ răng ở những mức độ khác nhau.

Nếu không được điều trị, tổn thương quanh răng có thể tiếp tục tiến triển, làm giảm khả năng nâng đỡ răng và tăng nguy cơ mất răng.

2. Vệ sinh răng miệng đúng cách để phòng bệnh

Kiểm soát mảng bám răng là một trong những biện pháp quan trọng để dự phòng viêm quanh răng. Người dân nên duy trì thói quen chải răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, đặc biệt vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Nên sử dụng bàn chải có lông mềm, kem đánh răng chứa fluoride và chải nhẹ nhàng, đúng kỹ thuật, làm sạch tất cả các mặt của răng cũng như đường viền lợi. Không nên chải răng quá mạnh vì có thể gây tổn thương lợi và mài mòn vùng cổ răng.

Nếu không được phát hiện, điều trị, bệnh có thể dẫn đến tiêu xương ổ răng, răng lung lay và cuối cùng là mất răng. Ảnh AI

Bên cạnh chải răng, cần làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa hoặc bàn chải kẽ phù hợp. Nước súc miệng có thể hỗ trợ vệ sinh răng miệng ở một số trường hợp nhưng không thay thế việc chải răng và làm sạch kẽ răng.

Viêm quanh răng có tính chất mạn tính và cần được kiểm soát lâu dài. Ngay cả khi các triệu chứng đã giảm, người bệnh vẫn cần duy trì vệ sinh răng miệng và tái khám theo lịch hẹn để hạn chế nguy cơ bệnh tái phát hoặc tiến triển.

Khám răng định kỳ, lấy cao răng khi cần

Khám răng định kỳ giúp phát hiện sớm viêm lợi, viêm quanh răng, sâu răng cũng như các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bệnh, chẳng hạn răng chen chúc, phục hình răng không phù hợp hoặc khó vệ sinh.

Cao răng là mảng bám đã bị khoáng hóa, không thể loại bỏ hoàn toàn bằng việc chải răng tại nhà. Cao răng có thể tạo điều kiện cho mảng bám tiếp tục tích tụ và góp phần duy trì tình trạng viêm lợi, viêm quanh răng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cần lấy cao răng đúng một khoảng thời gian cố định 3-6 tháng/lần. Tần suất làm sạch chuyên nghiệp phụ thuộc vào tình trạng răng miệng và nguy cơ của từng người. Người đã mắc viêm quanh răng có thể cần lịch chăm sóc và tái khám thường xuyên hơn theo chỉ định của nha sĩ.

Không tự ý dùng thuốc điều trị

Trong một số trường hợp viêm quanh răng cấp tính hoặc có biến chứng, bác sĩ có thể chỉ định thuốc để kiểm soát tình trạng viêm nhiễm. Một số sản phẩm chứa chlorhexidine có thể được sử dụng trong thời gian nhất định theo hướng dẫn chuyên môn.

Kháng sinh tại chỗ hoặc kháng sinh toàn thân không được sử dụng thường quy cho mọi trường hợp viêm quanh răng. Việc sử dụng thuốc cần căn cứ vào tình trạng cụ thể và chỉ định của bác sĩ.

Người bệnh không nên tự mua kháng sinh, gel kháng sinh hoặc nước súc miệng chứa hoạt chất điều trị để sử dụng kéo dài. Điều trị viêm quanh răng chủ yếu cần kiểm soát mảng bám, cao răng và các yếu tố gây bệnh; thuốc chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong những trường hợp phù hợp.

Chế độ ăn uống và lối sống

Người bệnh nên duy trì chế độ ăn đa dạng, đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất; uống đủ nước. Khi lợi đang viêm, đau hoặc chảy máu, nên hạn chế những thực phẩm quá cứng, quá nóng hoặc cay nếu chúng làm tăng cảm giác khó chịu.

Hạn chế đồ ăn, đồ uống nhiều đường cũng giúp giảm nguy cơ sâu răng và hỗ trợ sức khỏe răng miệng. Bên cạnh đó, không hút thuốc lá vì hút thuốc là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh quanh răng và có thể ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị.

3. Người mắc bệnh toàn thân cần đặc biệt lưu ý

Một số bệnh lý toàn thân có thể làm tăng nguy cơ mắc hoặc làm bệnh quanh răng diễn biến phức tạp hơn. Trong đó, đái tháo đường kiểm soát kém có mối liên quan hai chiều với bệnh quanh răng; người nhiễm HIV hoặc mắc một số bệnh lý ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, bệnh về máu cũng có thể có nguy cơ gặp các vấn đề răng miệng nghiêm trọng hơn.

Do đó, người mắc bệnh mạn tính cần kiểm soát tốt bệnh nền và thông báo đầy đủ tình trạng sức khỏe cho nha sĩ. Trong những trường hợp cần thiết, nha sĩ và bác sĩ chuyên khoa sẽ phối hợp để xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp.

Dự phòng viêm quanh răng cần bắt đầu từ việc kiểm soát mảng bám, vệ sinh răng miệng đúng cách, khám răng định kỳ và điều trị sớm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Khi lợi thường xuyên chảy máu, sưng đỏ, hôi miệng, răng lung lay hoặc có dấu hiệu tụt lợi, người bệnh nên đi khám nha khoa thay vì chờ đến khi đau mới điều trị.