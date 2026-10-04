4 loại đồ uống hỗ giảm trào ngược acid dạ dày hiệu quả

Nội dung 1. Các loại trà thảo mộc hỗ trợ làm dịu trào ngược acid dạ dày 2. Sữa ít béo và sữa thực vật 3. Nước ép trái cây và sinh tố 4. Thức uống giúp cân bằng độ pH và hạn chế trào ngược acid dạ dày

Trào ngược acid dạ dày xảy ra khi dịch vị dạ dày di chuyển ngược lên thực quản, gây cảm giác nóng rát khó chịu ở vùng ngực. Tình trạng này có thể xuất hiện thỉnh thoảng hoặc tái diễn thường xuyên thành bệnh lý mạn tính.

Việc điều chỉnh chế độ ăn uống, đặc biệt là lựa chọn đúng loại đồ uống phù hợp, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát triệu chứng trào ngược acid dạ dày mỗi ngày.

1. Các loại trà thảo mộc hỗ trợ làm dịu trào ngược acid dạ dày

Trà hoa cúc có tính chống viêm, làm dịu kích ứng ở đường tiêu hóa giúp giảm trào ngược acid. Ảnh minh họa AI

Sử dụng các loại thức uống tự nhiên và lành tính là giải pháp đơn giản giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn. Nhờ các thành phần tự nhiên, trà thảo mộc có khả năng hỗ trợ giảm thiểu tối đa tình trạng kích ứng niêm mạc do dịch vị gây ra.

Trà hoa cúc và cam thảo: Hoa cúc giúp làm dịu dạ dày, trong khi cam thảo hỗ trợ tăng cường lớp nhầy bảo vệ niêm mạc, làm giảm tác động trực tiếp của acid.

Trà gừng: Gừng sở hữu đặc tính kháng viêm tự nhiên, hỗ trợ cải thiện quá trình tiêu hóa và làm giảm cảm giác đầy bụng, buồn nôn. Chỉ dùng dưới 4 g gừng mỗi ngày (khoảng 2 - 3 lát gừng tươi hãm với nước sôi).

Cách sử dụng phù hợp: Người gặp tình trạng trào ngược acid nên hãm thảo mộc với nước nóng trong khoảng 5 - 10 phút và uống từng ngụm nhỏ để đạt hiệu quả tốt hơn.

2. Sữa ít béo và sữa thực vật

Chất béo trong thực phẩm là một trong những nguyên nhân khiến cơ vòng thực quản dưới bị thư giãn, tạo điều kiện cho acid dạ dày trào ngược. Vì vậy, việc chuyển sang các dòng sữa phù hợp sẽ giúp giảm nhẹ áp lực cho hệ tiêu hóa.

Sữa ít béo hoặc sữa gầy: Khác với sữa nguyên kem giàu chất béo, các sản phẩm sữa tách béo giúp hạn chế tình trạng làm chậm quá trình rỗng của dạ dày.

Sữa đậu nành: Đây là dòng sữa thực vật phổ biến, chứa hàm lượng chất béo thấp và không gây kích ứng cho người không dung nạp lactose.

Các loại sữa hạt khác: Sữa hạnh nhân, sữa yến mạch, sữa hạt lanh hay sữa hạt điều đều là những lựa chọn thay thế an toàn cho người bị trào ngược acid.

Lưu ý:Khi sử dụng sữa thực vật (đặc biệt là sữa hạt hoặc sữa đậu nành thương mại), nên chọn loại ít đường hoặc không đường, vì đường cũng có thể là tác nhân làm nặng thêm tình trạng trào ngược ở một số người.

3. Nước ép trái cây và sinh tố

Nước dưa hấu có độ acid thấp có thể giảm trào ngược acid. Ảnh minh họa AI

Nhiều người thường có thói quen sử dụng nước ép trái cây hằng ngày nhưng việc lựa chọn sai loại quả có thể khiến triệu chứng nóng rát nghiêm trọng hơn. Các loại quả họ cam chanh chứa nhiều acid citric cần được hạn chế triệt để.

Nước ép rau củ ít acid: Nước ép cà rốt, lô hội hay bắp cải chứa các thành phần lành tính, giúp xoa dịu vùng niêm mạc đang bị tổn thương.

Nước ép từ quả ngọt nhẹ: Dưa hấu, dưa chuột và lê là những nguyên liệu có độ acid thấp, rất phù hợp để chế biến thành thức uống giải khát an toàn.

Sinh tố kết hợp rau xanh: Việc kết hợp các loại quả lành tính cùng rau chân vịt hoặc cải xoăn giúp bổ sung vitamin và chất xơ mà không làm gia tăng áp lực cho dạ dày.

4. Thức uống giúp cân bằng độ pH và hạn chế trào ngược acid dạ dày

Bên cạnh sữa và một số loại đồ uống, uống đủ nước cũng giúp duy trì lượng dịch cần thiết cho cơ thể. Khi acid dạ dày trào lên thực quản, uống một lượng nước phù hợp có thể giúp làm loãng và cuốn bớt acid khỏi niêm mạc thực quản, góp phần giảm cảm giác khó chịu.

Nước lọc trung tính: Nước lọc với độ pH quanh mức 7.0 hỗ trợ đẩy nhanh thức ăn từ dạ dày xuống ruột non, làm giảm thời gian ứ đọng dịch vị.

Nước điện giải kiềm: Loại nước này có độ pH được điều chỉnh cao hơn bình thường, hỗ trợ trung hòa một phần acid dạ dày và làm giảm cảm giác khó chịu.

Nước dừa không đường: Chứa hàm lượng kali và các chất điện giải tự nhiên, nước dừa hỗ trợ cân bằng độ pH trong cơ thể và cải thiện các triệu chứng trào ngược acid dạ dày.